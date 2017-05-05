05.05.2017 17:52:45

'Afganistan'da 'tüm bombaların anası' ile düzenlenen saldırı sanılandan az hasar verdi'

Alcis'in hazırladığı rapora göre ABD'nin Afganistan'da kullandığı MOAB bombasının bölgede yol açtığı tahribatın açıklanandan daha az olduğu ileri sürüldü

ABD'nin geçen ay Afganistan'da "tüm bombaların anası" olarak nitelendirilen MOAB bombasıyla düzenlediği saldırının etkisinin açıklanandan daha az olduğu iddia edildi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın haberine göre, bağımsız çalışan coğrafi analiz firması "Alcis" tarafından hazırlanan raporda, "MOAB" bombasının bölgeye verdiği zararın tarafların açıkladığından çok daha az olduğu belirtildi.

Saldırının hedefindeki Nangahar şehrinin uydu ve arazi görüntülerinin yanı sıra üç boyutlu görüntüleme teknikleri kullanılarak hazırlanan raporda, daha önce bombanın yaklaşık 3,5 kilometrelik alanda tahribata yol açtığına dair yapılan haberlerin aksine, bombanın isabet ettiği 150 metre yarıçapındaki alanda 38 binanın ve 69 ağacın hasar gördüğü açıklandı.

Alcis'in Genel Müdürü Richard Brittan, Afgan hükümetinin saldırıda 94 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü açıklamasından dolayı da "şaşkınlık içinde" olduklarını vurgulayarak, "Bu rakama nasıl ulaştıklarını merak ediyorum." dedi.

ABD'nin saldırıda sivillere zarar verilmediğine dair açıklamalarının da "şüpheli" olduğuna değinen Brittan, saldırının hasat mevsimine bir aydan daha kısa bir süre kala yapıldığını, dolayısıyla bölgede çatışmalardan kaçan halkın tarlalarına dönmüş olabileceğini kaydetti.

Brittan, genç çiftçilerin de DEAŞ militanı sayılmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

Öte yandan Guardian'ın haberinde saldırının düzenlendiği ve çatışmaların devam ettiği bölgeye girmek isteyen gazetecilere izin verilmediğine, ABD tarafından da bölgedeki kayıplara ilişkin bir açıklama yapılmadığına dikkat çekildi.

ABD ordusunun Kabil Sözcüsü Yüzbaşı William Salvin, saldırının yol açtığı zarar konusunda yorum yapmazken, "Bölgeye girip gerekli incelemeleri yapamıyoruz, muhtemelen yapamayacağız da." dedi.

Bölgeye girmenin "çok tehlikeli" olduğunu vurgulayan Salvin, "Yapacak daha iyi işlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Alcis'in çiftçilerin öldürülmüş olma iddialarına da değinen Salvin, "Bu konuda ABD'nin açıklamalarına güveniyorum, çünkü saldırıdan haftalarca önceden itibaren bölge sürekli izlendi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 13 Nisan'da ABD ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Nangarhar ilinde, DEAŞ-Horasan olarak bilinen DEAŞ'ın Afganistan'daki koluna ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurmuştu.

Saldırıda kullanılan ve teknik adı büyük ordonat hava bombası olan GBU-43, Amerikan ordusunda kısaltması olan MOAB'dan türetilen "tüm bombaların anası" (Mother of All Bombs) olarak da biliniyor.