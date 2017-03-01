Afganistan'da Taliban bir ilçeyi ele geçirdi

Afganistan'da Taliban bir ilçeyi ele geçirdiTaliban örgütü, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.
Tala-u Barfak ilçe Kaymakamı Faiz Muhammad Amiri, Taliban militanlarının dört gün önce Baglan'ın Tala-u Barfak ilçesine saldırmasıyla başlayan çatışmalar sonucunda bugün ilçenin kontrolünün kaybedildiğini belirtti.
Şiddetli çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin bugün akşam saatlerinde ilçe merkezini terk ederek geri çekilmek zorunda kaldığını ifade eden Amiri, militanların ilçedeki kamu binalarını ele geçirdiğini söyledi.
Amiri, 7 militan ve 3 güvenlik görevlisinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini vurgularken, güvenlik güçlerinin ilçeyi geri alabilmek için operasyon başlattığını kaydetti.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit de açıklamasında, ilçe merkezi ve polis karakollarının kontrolünü ele geçirdiklerini, çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğünü söyledi.