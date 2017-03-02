02.03.2017 12:29:47

Afganistan'da istihbarat ve polis merkezine saldırılar

Peş peşe düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi- Yaralı sayısı 120 olarak açıklandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün peş peşe düzenlenen iki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün istihbarat ve polis merkezlerini hedef alan saldırılarda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kavusi, saldırılarda yaralananların sayısının da 120 olduğunu, yaralıların Kabil'deki hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

- Çifte saldırının hedefi

Başkentteki ilk saldırı dün yerel saatle 12.30 sularında bomba yüklü araçla Kabil'in 6. Polis Merkezi'ni hedef almıştı. Patlamanın ardından silah sesleri duyulmuş ve saatler süren çatışma, diğer saldırganın etkisiz hale getirilmesiyle sona ermişti.

İkinci bombalı saldırı, Arzan Kimat bölgesinde istihbarat teşkilatı binasına düzenlendi. Binaya giren iki teröristten birinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği, diğerinin çıkan çatışmada öldürüldüğü açıklanmıştı.

Her iki saldırıyı üstlenen Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit, Kabil'deki saldırıların 7 örgüt üyesi tarafından düzenlendiğini belirtmişti.

Kabil'de geçen ay başında Anayasa Mahkemesi bombalı saldırının hedefi olmuştu. İş çıkışında düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.



