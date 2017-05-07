08.05.2017 09:31:29

Afganistan'da IŞİD lideri öldürüldü

Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi, örgütün Afganistan lideri Hasib'in 10 gün önce 'etkisiz hale getirildiğini' açıkladı

AA'nın haberine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde IŞİD'in Afganistan lideri Abdul Hasib'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hasib'in Afgan özel kuvvetlerince 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hasib'in mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye yapılan saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.

Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, operasyonlarda yüzlerce IŞİD'linin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hiçbir terör grubunun Afganistan'da hedefine ulaşamayacağı vurgulandı.

Hasib, Hafız Said Han'ın geçen yıl ABD kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında ölmesinin ardından örgütün başına geçmişti.