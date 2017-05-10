10.05.2017 19:00:00

Afganistan'da iki DEAŞ militanı yakalandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a mensup iki kişinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ mensubu iki terörist, Kabil'in 15. Bölgesi'nde eylem hazırlığı içindeyken yakalandı.

Hekmatullah ve Abdul Malek adlı iki teröristin, Pakistan'da eğitim aldıklarını itiraf ettikleri ifade edildi.

Teröristlerin saklandığı evde yüklü miktarda paranın ele geçirildiği aktarılırken, bombalı saldırıda kullanılması tasarlanan otomobilin de bulunduğu kaydedildi.