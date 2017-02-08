SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Afganistan'da DEAŞ 6 Kızılhaç çalışanını öldürdü
08.02.2017 18:20:11

Afganistan'da DEAŞ 6 Kızılhaç çalışanını öldürdü

Afganistan'da DEAŞ, Kızılhaç çalışanlarına yönelik saldırıda 6 Kızılhaç çalışanını öldürdü, 2 çalışanı da kaçırdı.

Afganistan'da DEAŞ, Kızılhaç çalışanlarına yönelik saldırıda 6 Kızılhaç çalışanını öldürdü, 2 çalışanı da kaçırdı.

Afganistan'ın Cevzican kentinde DEAŞ militanları, 6 Kızılhaç çalışanını öldürdü. Militanlar, 2 çalışanı da kaçırdı. Cevzican Valisi Lutfullah Azizi İHA'ya yaptığı açıklamada, bölgenin DEAŞ kontrolünde olduğunu söyleyerek, "Kızılhaç çalışanları 2 gün önce bölgeye gitmişlerdi fakat yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezine döndüler ve bugün ise tekrar sahaya dönüp canlarını kaybettiler" ifadelerini kullandı. Vali Azizi, "Durumları belirsiz olan 2 çalışanın serbest bırakılmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kızılhaç örgütü ise olayı doğrulayarak, yazılı bir açıklama yaptı. Örgütün başkanı Peter Maurer yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışanlarımıza olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu bir büyük trajedi. Olaydan ötürü şoktayız" ifadelerini kullandı.

Naaşlar bugün bölge halkınca Afgan yetkililere teslim edildi. Kızılhaç örgütü çalışanları, Afgan yerel makamlarınca bölgeye yardım dağıtımı için sevk edilmişti.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 88.249,08 puandan tamamladı.
08.02.2017 18:45:49
Nükleer santral inşaatı 14 bin kişilik istihdam sağlayacak
Nükleer santral inşaatı 14 bin kişilik istihdam sağlayacak
Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Üyesi Tuncer, nükleer santral projelerinde 12 ile 14 bin kişiye istihdam sağlanabildiğini bildirdi.
08.02.2017 17:33:37
19 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
19 ilde FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
Ağrı merkezli 19 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 14’ü tutuklandı.
08.02.2017 17:32:23
Abbas İsrail'e tehditte bulundu
Abbas İsrail'e tehditte bulundu
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail ile güvenlik iş birliğini askıya alma tehdidinde bulundu.
08.02.2017 17:29:56
Krasnodar-Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışta
Krasnodar-Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışta
Fenerbahçe'nin Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkacak.
08.02.2017 17:19:10
40 kişilik kontenjana 1600 kişi başvurdu
40 kişilik kontenjana 1600 kişi başvurdu
Erzincan'da Et ve Süt Kurumu'nun 40 kişilik işçi kadrosu için yaklaşık 1600 kişi başvuru da bulundu.
08.02.2017 17:13:20
Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
Kayseri'de beşiğe gizlenmiş tabanca, köpek maması kutusuna saklanmış uyuşturucu bulundu.
08.02.2017 17:09:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'den açıklama
Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'den açıklama
İran, Körfez'e yaklaşıyor
İran, Körfez'e yaklaşıyor
'Suriye anayasası taslağı' Rusya'nın mı, Obama'nın mı?
'Suriye anayasası taslağı' Rusya'nın mı, Obama'nın mı?
El Bab'da Türk askerlerine saldırı: 2 şehit
El Bab'da Türk askerlerine saldırı: 2 şehit
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
Portekiz'den Türkiye'ye çağrı: Giriş kapınız oluruz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları