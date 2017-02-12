12.02.2017 16:15:56

Afganistan'da 12 kişilik yerel güç Taliban'a katıldı

Afganistan'ın kuzeyinde 12 kişiden oluşan silahlı yerel kuvvet Taliban'a katıldı.

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Afganistan'ın kuzeyinde 12 kişiden oluşan silahlı yerel kuvvet Taliban'a katıldı.Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Sar-e Pul ilinde Khair Muhammad'ın emrindeki 11 silahlı yerel güç, dün Galacar bölgesinde Taliban militanlarına katıldı. Vali Sözcüsü Zabiullah Amani, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Adı geçen komutan Galacar bölgesinde Taliban'a karşı çatışıyordu. Ellerinde bulunan tüm mühimmatı da beraberlerinde götürdü" diye konuştu.Sar-e Pul kentinde esnaflık yapan Sayed İkram, durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Sar-e Pul'un güvenlik durumu gittikçe kötüye gidiyor. Durumun böyle gitmesi, yaz mevsimine kadar Taliban'ın şehrimizi ele geçireceği anlamına geliyor" dedi.Ocak ayında ise diğer bir yerel kuvvet lideri, emrinde olan örgüt üyesi ile Taliban'a katılmıştı. Yerel güçler, ülkenin istihbarat teşkilatından destek alıyor. Sayısı net olmayan güçler, ilk olarak merkezi Gazni ilinin Andar ilçesinde Taliban'a karşı mücadele amacıyla 2012'de 14 kişi ile kurulmuştu.