01.03.2017 12:13:08

'Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları 2017'

Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin:- 'Küresel gelişmeler ticaretin merkezinin batıdan doğuya kaydığını ortaya koymakta'- 'Afganistan'ın kalkınma sürecinde sürekli yer almak bizim görevimiz. Türk müteahhitleri Afganistan'da bugüne kadar toplam 627 projede, 6 milyar dolarlık bir hizmet ortaya koydu'

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Küresel gelişmeler, ticaretin merkezinin batıdan doğuya kaydığını ortaya koymakta, Doğu'nun da bölgesel ve küresel ticarette, ekonomik sisteme entegrasyonunda, kendine ait inisiyatifler alması gerektiğini göstermekte." dedi.

Metin, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları 2017 (RECCA)" kapsamında gerçekleştirilen iş forumundaki konuşmasında Türkiye ve Afganistan arasındaki dostluk ve ticaretin geçmişi hakkında bilgi verdi.

İki ülkenin zor günlerde birbirini destekleyip, mutlu günlerde birlikte olduğunu anımsatan Metin, Türkiye'nin ticaret, askeri iş birliği, güvenlik, ekonomi ve yatırım alanlarında Afganistan ile ilişkilerini daima geliştireceğini, RECCA kapsamında gerçekleştirilen ilk iş forumu kapsamında ilişkilerin ileri seviyelere taşınacağını söyledi.

Metin şunları kaydetti:

"Forumun temel amacı, Afganistan ile bölge ekonomilerinin küresel entegrasyonuna katkı sağlayabilmek. Bir ülkenin ayağa kalkabilmesi için günümüzde küresel entegrasyon elzemdir. Bundan 6 yıl önce güvenli ve istikrarlı bir Afganistan için başlatılan ve Türk devleti olarak en önemli destekçilerinden olduğumuz bir inisiyatif yine İstanbul'da başlatılmıştı.

Son derece zorlu bir yılı geride bıraktık. Ülke olarak 15 Temmuz'da menfur bir girişim atlattık. Bu menfur girişimin ticari ilişkilerimize gölge düşürmesine müsaade etmeden, hızla toparlanarak normale döndük.

Böyle bir saldırıya karşı, dünyanın hiçbir yerinde bu tarz ekonomik tepki olmazdı. 9 saatte milletimiz tarafından bastırılmış bir kalkışma sözkonusuydu ve o gecenin sabahında ekonominin tüm dinamikleri hareket halindeydi, pazartesi itibarıyla da finans sektörünün tüm dinamikleriyle faaliyete geçmiş olması, hem ülkemizin hem devletimizin ekonomik sağlamlığını ortaya koydu."

Türkiye'nin başa çıktığı bu zor şartlara rağmen, küresel ekonomideki krizin henüz aşılamadığını, küresel ekonomideki büyümenin 2017'de yüzde 3,4'ü geçmesinin beklendiğini hatırlatan Metin, bazı ülkelerde yaşanacak seçimlerin 2017'de küresel ekonomiyi etkileyeceğinden bahsetti.





- "Afganistan için İstanbul' sürecine etkin şekilde katılıyor ve destek veriyoruz"





"Küresel gelişmeler bize artık ticaretin merkezinin batıdan doğuya kaydığını ortaya koymakta, Doğu'nun da bölgesel ve küresel ticarette, ekonomik sisteme entegrasyonunda, kendine ait inisiyatifler alması gerektiğini göstermekte." diyen Metin, Afganistan'ın son 15 yıllık dönemde kurumsal ve siyasi anlamda önemli yol kat ettiğini anlattı.

Metin, Afganistan'ın ekonomik entegrasyonu için yalnızca ülkeye değil, diğer aktörlere de önemli görevler düştüğüne işaret ederek, Türkiye cephesinden özel sektöre düşen işler hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu çerçevede Türk firmalarının Afganistan'da birbirinden büyük projelere imza attığını gururla söyleyebilirim. Firmaların bu başarılarında yüksek teknik bilgi ve tecrübenin yanı sıra proje üstlendiğimiz Afganistan gibi dost ve kardeş ülkelerin kalkınması için hizmet etme gayret ve fedakarlığının da büyük önemi var. Türkiye olarak Afganistan'ın kalkınma sürecine elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.

Güvenli ve istikrarlı Afganistan için başlatılan ve Türk devleti olarak en önemli destekçilerinden olduğumuz 'Afganistan için İstanbul' sürecine etkin şekilde katılıyor ve destek veriyoruz. Geçen ekim ayında Brüksel'de gerçekleştirilen 'Afganistan hakkında Brüksel Konferansı'nda Türkiye, Afganistan için 2018-2020 döneminde 150 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştur."

Bu taahhüt çerçevesinde hazırlanan "İnşaat sektöründe Afganistan'a eğitim desteği verilmesi" ve "DEİK ile Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında tecrübe paylaşımı" projelerine ilişkin bakanlık olarak çalışmaya devam ettiklerini bildiren Metin, bu projelerin Afganistan'ın istihdam kapasitesi ve kalitesine katkı sağlayacağını, özel sektör altyapısının gelişimine önemli fayda sunacağını söyledi.





-"Afganistan'ın kalkınma sürecinde yer almak görevimiz"





Türk müteaahhitlerin Afganistan'da gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen, önemli projelerin yürütüldüğüne işaret eden Metin, "Afganistan'ın kalkınma sürecinde sürekli yer almak bizim görevimizdir. Türk müteaahhitleri Afganistan'da bugüne kadar toplam 627 projede, 6 milyar dolarlık bir hizmeti ortaya koydu." dedi.

Afganistan'ın küresel ekonomiye entegre olma yolunda ihtiyaç duyduğu diğer bir konunun da ulaşım olduğunu belirten Metin, Afgan coğrafyasının lojistik anlamda önemli değer teşkil ettiğini, Afganistan'ın Asya'nın geleceğinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Fatih Metin, Türkiye ile Afganistan arasında yapılabilecek çalışma alanları ve projeler hakkında katılımcılara bilgi vererek, Türkiye'nin ulaşım, sağlık, kamu-özel iş birliği gibi önemli aşamalar kaydettiği alanlarda Afganistan'la tecrübelerini paylaşacağını bildirdi.