SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları 2017'
01.03.2017 12:13:08

'Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları 2017'

Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin:- 'Küresel gelişmeler ticaretin merkezinin batıdan doğuya kaydığını ortaya koymakta'- 'Afganistan'ın kalkınma sürecinde sürekli yer almak bizim görevimiz. Türk müteahhitleri Afganistan'da bugüne kadar toplam 627 projede, 6 milyar dolarlık bir hizmet ortaya koydu'

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Küresel gelişmeler, ticaretin merkezinin batıdan doğuya kaydığını ortaya koymakta, Doğu'nun da bölgesel ve küresel ticarette, ekonomik sisteme entegrasyonunda, kendine ait inisiyatifler alması gerektiğini göstermekte." dedi.

Metin, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları 2017 (RECCA)" kapsamında gerçekleştirilen iş forumundaki konuşmasında Türkiye ve Afganistan arasındaki dostluk ve ticaretin geçmişi hakkında bilgi verdi.

İki ülkenin zor günlerde birbirini destekleyip, mutlu günlerde birlikte olduğunu anımsatan Metin, Türkiye'nin ticaret, askeri iş birliği, güvenlik, ekonomi ve yatırım alanlarında Afganistan ile ilişkilerini daima geliştireceğini, RECCA kapsamında gerçekleştirilen ilk iş forumu kapsamında ilişkilerin ileri seviyelere taşınacağını söyledi.

Metin şunları kaydetti:

"Forumun temel amacı, Afganistan ile bölge ekonomilerinin küresel entegrasyonuna katkı sağlayabilmek. Bir ülkenin ayağa kalkabilmesi için günümüzde küresel entegrasyon elzemdir. Bundan 6 yıl önce güvenli ve istikrarlı bir Afganistan için başlatılan ve Türk devleti olarak en önemli destekçilerinden olduğumuz bir inisiyatif yine İstanbul'da başlatılmıştı.

Son derece zorlu bir yılı geride bıraktık. Ülke olarak 15 Temmuz'da menfur bir girişim atlattık. Bu menfur girişimin ticari ilişkilerimize gölge düşürmesine müsaade etmeden, hızla toparlanarak normale döndük.

Böyle bir saldırıya karşı, dünyanın hiçbir yerinde bu tarz ekonomik tepki olmazdı. 9 saatte milletimiz tarafından bastırılmış bir kalkışma sözkonusuydu ve o gecenin sabahında ekonominin tüm dinamikleri hareket halindeydi, pazartesi itibarıyla da finans sektörünün tüm dinamikleriyle faaliyete geçmiş olması, hem ülkemizin hem devletimizin ekonomik sağlamlığını ortaya koydu."

Türkiye'nin başa çıktığı bu zor şartlara rağmen, küresel ekonomideki krizin henüz aşılamadığını, küresel ekonomideki büyümenin 2017'de yüzde 3,4'ü geçmesinin beklendiğini hatırlatan Metin, bazı ülkelerde yaşanacak seçimlerin 2017'de küresel ekonomiyi etkileyeceğinden bahsetti.


- "Afganistan için İstanbul' sürecine etkin şekilde katılıyor ve destek veriyoruz"


"Küresel gelişmeler bize artık ticaretin merkezinin batıdan doğuya kaydığını ortaya koymakta, Doğu'nun da bölgesel ve küresel ticarette, ekonomik sisteme entegrasyonunda, kendine ait inisiyatifler alması gerektiğini göstermekte." diyen Metin, Afganistan'ın son 15 yıllık dönemde kurumsal ve siyasi anlamda önemli yol kat ettiğini anlattı.

Metin, Afganistan'ın ekonomik entegrasyonu için yalnızca ülkeye değil, diğer aktörlere de önemli görevler düştüğüne işaret ederek, Türkiye cephesinden özel sektöre düşen işler hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu çerçevede Türk firmalarının Afganistan'da birbirinden büyük projelere imza attığını gururla söyleyebilirim. Firmaların bu başarılarında yüksek teknik bilgi ve tecrübenin yanı sıra proje üstlendiğimiz Afganistan gibi dost ve kardeş ülkelerin kalkınması için hizmet etme gayret ve fedakarlığının da büyük önemi var. Türkiye olarak Afganistan'ın kalkınma sürecine elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.

Güvenli ve istikrarlı Afganistan için başlatılan ve Türk devleti olarak en önemli destekçilerinden olduğumuz 'Afganistan için İstanbul' sürecine etkin şekilde katılıyor ve destek veriyoruz. Geçen ekim ayında Brüksel'de gerçekleştirilen 'Afganistan hakkında Brüksel Konferansı'nda Türkiye, Afganistan için 2018-2020 döneminde 150 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştur."

Bu taahhüt çerçevesinde hazırlanan "İnşaat sektöründe Afganistan'a eğitim desteği verilmesi" ve "DEİK ile Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında tecrübe paylaşımı" projelerine ilişkin bakanlık olarak çalışmaya devam ettiklerini bildiren Metin, bu projelerin Afganistan'ın istihdam kapasitesi ve kalitesine katkı sağlayacağını, özel sektör altyapısının gelişimine önemli fayda sunacağını söyledi.


-"Afganistan'ın kalkınma sürecinde yer almak görevimiz"


Türk müteaahhitlerin Afganistan'da gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen, önemli projelerin yürütüldüğüne işaret eden Metin, "Afganistan'ın kalkınma sürecinde sürekli yer almak bizim görevimizdir. Türk müteaahhitleri Afganistan'da bugüne kadar toplam 627 projede, 6 milyar dolarlık bir hizmeti ortaya koydu." dedi.

Afganistan'ın küresel ekonomiye entegre olma yolunda ihtiyaç duyduğu diğer bir konunun da ulaşım olduğunu belirten Metin, Afgan coğrafyasının lojistik anlamda önemli değer teşkil ettiğini, Afganistan'ın Asya'nın geleceğinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Fatih Metin, Türkiye ile Afganistan arasında yapılabilecek çalışma alanları ve projeler hakkında katılımcılara bilgi vererek, Türkiye'nin ulaşım, sağlık, kamu-özel iş birliği gibi önemli aşamalar kaydettiği alanlarda Afganistan'la tecrübelerini paylaşacağını bildirdi.


    YORUM YAZ
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
İstanbul’dan sis manzaraları
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
MİT'in Bylock listesi savcılıkta
İşte halkı en silahlı ülkeler
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Gazze katliamıyla ilgili Netanyahu’ya suçlama
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
ABD'den Rusya ve Çin'e sert tepki
30 tasarı Meclis'te kabul edildi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Trump’tan Obama’ya suçlama
Rusya ve Çin Esed kararını veto etti!
Trump ve İran savaşı arasında Lübnan
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Hürriyet’ten ‘Karargah rahatsız’ açıklaması
Esed hapishanelerinden bir kurtuluş hikayesi: Omar Alshogra
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekatıyla vuruldu.
01.03.2017 11:55:10
Beytüşşebap Belediye Başkanı gözaltında
Beytüşşebap Belediye Başkanı gözaltında
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ve iki kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
01.03.2017 11:16:35
'Trabzonspor’un kupası iade edilecek'
'Trabzonspor’un kupası iade edilecek'
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, 'CAS-FIFA sonucu Trabzonspor’un hakları ve kupası iade edilecektir' dedi.
01.03.2017 11:14:44
Burak Yılmaz evine geri dönüyor?
Burak Yılmaz evine geri dönüyor?
Çin'de Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile anlaşabileceği konuşuluyor.
01.03.2017 10:40:13
Antalya’da PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
01.03.2017 10:37:05
İbadi: Suriye’de hava operasyonu için Esed'den izin aldık
İbadi: Suriye’de hava operasyonu için Esed'den izin aldık
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Esed'i aradıklarını ve Suriye’de hava operasyonu gerçekleştirmek için izin istediklerini açıkladı.
01.03.2017 10:28:59
Trump'ın yeni vize düzenlemesi mevcut vize sahiplerini etkilemeyecek
Trump'ın yeni vize düzenlemesi mevcut vize sahiplerini etkilemeyecek
Trump'ın yarın imzalaması beklenen yeni vize düzenlemesinin, ülkede kalıcı oturma iznine sahip olan Yeşil Kartlıları (Green Card) ve halihazırda geçerli Amerikan vizesi taşıyanları etkilemeyeceği bildirildi.
01.03.2017 10:13:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Fas, Afrika'ya açılıyor
Fas, Afrika'ya açılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları