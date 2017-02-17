17.02.2017 15:05:11

Afgan Türkleri Babür Şah'ı unutmadılar

Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Babür Şah'ın Doğumunun 534. Yılında Kabil'de Afganistan Türkleri tarafından anıldı.

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Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Babür Şah'ın Doğumunun 534. Yılında Kabil'de Afganistan Türkleri tarafından anıldı.Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Afganistan masasın tarafından yapılan açıklamada Kabil'de Afganistan Türklerinin Babür Şah'ı kabri başında andıkları belirtildi. Kabilde Babürşah Bağı bölgesinde toplanan toplum önderleri mezara çicek bırakıp, Kur'an okuyarak dua etti. Bölgeden bilgi aktaran Hameed Yoldash "Babür veya tam adıyla Zahirüddin Muhammed Babür d. 14 Şubat 1483 - ö. 26 Aralık 30) Babür İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı. Soyu, baba tarafından Timur anne tarafından Cengiz Han'a dayanan Babür Şah, 1519'dan itibaren Hindistan'a düzenlediği seferler sonunda bütün Kuzey Hindistan'ı kontrol altına alıp 1526'da Delhi Sultanlığı'na son vererek günümüzdeki Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyini kapsayan topraklar üzerinde Babür İmparatorluğu'nu kurdu. Babür Şah'ın Çağatay dönemi edebiyatına önemli katkıları olmuştur. Çağatay Türkçesi ile kaleme aldığı ve yaptıklarını kronolojik olarak anlattığı Babürname Türk edebiyat tarihinin nesir türündeki başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hatt-ı Baburi denilen yazı şeklini geliştirmiş olan Babür Şah aynı zamanda Çağatay edebiyatının Ali Şir Nevai'den sonraki en büyük şairi olarak kabul edilir. Fars kültüründen de yoğun olarak etkilenmiş olan Babür Şah'ın hem kendisi hem de halefleri üzerindeki bu etki, Hindistan'da bu kültürün önemli derecede gelişmesine sebebiyet vermiştir' dedi. Babür Şah kabri başında toplanan Türk soylular hatıra fotoğrafı çektirerek dağıldı.