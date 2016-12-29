29.12.2016 13:40:08

Afgan öğrencilerin kar keyfi

Afganistan'dan eğitim görmek için Afyonkarahisar'a gelen öğrenciler, okulların tatil edilmesiyle birlikte bir araya gelerek kartopu oynayıp karın tadını çıkardılar.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Afganistan'dan eğitim görmek için Afyonkarahisar'a gelen öğrenciler, okulların tatil edilmesiyle birlikte bir araya gelerek kartopu oynayıp karın tadını çıkardılar.Afyonkarahisar Valiliğinin dün akşam resmi internet sitesinde duyurduğu okulların tatil haberinin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte parklara akın eden öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Afganistan'dan kente gelen ailelerin çocukları ise kar tatilini Afyon'daki diğer çocuklar gibi kartopu oynayarak geçirdiler.İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören yaklaşık 15 Afgan öğrenci, Anıtpark'ta kartopu savaşı yaptılar. Afganistan'da da Afyon'da olduğu gibi kar yağdığını belirten öğrenciler, kendi memleketlerini aratmayan kentte karın tadını çıkardıklarını ifade ettiler.Afganistanlı lise öğrencisi Merziya Yaveri, "Biz ilk gün Türkiye'ye geldiğimizde Ankara'ya gittik. Orada bize adımızı sordular, kaç yaşında olduğumuzu, nereden geldiğimiz gibi böyle şeyler sordular. Bize hangi şehre gitmek istediğimizi sordular. Biz hiçbir şehir bilmiyorduk. O yüzden bize Afyonkarahisar yazmışlar. Burada 15-16 arkadaşız. İbrahim Evren Teknik ve Anadolu Lisesi'nde eğitim görüyoruz. Karı çok seviyoruz, hep birlikte bu gün kartopu oynuyoruz" diye konuştu.