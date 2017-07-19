19.07.2017 16:49:03

Afgan medyası: General Dostum'un uçağına iniş izni verilmedi

Afganistan medyası, tedavi için Mayıs ayında Türkiye'ye giden Başkan Yardımcısı General Abdül Raşid Dostum'u taşıyan uçağın Afganistan'a inişine izin verilmediğini iddia etti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Afgan medyası, ülkesine dönüşünde, Dostum'u taşıyan uçağa ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki Mevlana Celaleddin Belhi Havaalanı'nda iniş izni verilmediğini öne sürdü. Uçağın inişine kimin engel olduğunu bilinmiyor.

"GELECEĞİNİ BİLDİRMEDİ"



Cumhurbaşkanı Eşraf Gani'ye yakın bir kaynak, General Dostum'un dönüşünün şüpheye neden olduğunu çünkü dönüşün merkezi hükümetle koordine edilmediğini söyledi.

General Dostum, siyasi rakiplerinden birine işkence yapmakla suçlanıyor.

Dostum ise suçlamayı reddediyor.

General Dostum'un 2014'te Gani'nin yardımcılığı görevine getirilmesi tartışmalı bir hamle olarak görülmüş ancak aynı zamanda ülkedeki Özbek azınlıkla bir uzlaşma adımı olarak da tanımlanmıştı.