10.02.2017 23:47:08

Afgan gençler teröre 'yeter' dedi

Afganistan'da son günlerde yaşanan bombalı eylemlerin ardından akan kanın durdurulması için başkent Kabil'de temsili bir protesto düzenlendi

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Afganistan'da son günlerde yaşanan bombalı eylemlerin ardından akan kanın durdurulması için başkent Kabil'de temsili bir protesto düzenlendi.Gençlerden oluşan '1400 Afganistan' adlı siyasi bir topluluk bugün Kabil nehrine kırmızı boya atarak, ülkede kan durdurulması için temsili bir protesto yaptı.Topluluk organizatörü Cavit Şekib yaptığı açıklamada 'Afganistan'daki akan kanın durdurulması için birleşmemiz lazım.' dedi.Birleşmiş Milletler Afganistan Siyasi Temsilciliği, çatışmalar sonucu 2016 yılında 11 bin 418 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.Şekib, "Bunun sadece bir rakam değerlendirmesi ile gözardı etmemek lazım.' diye konştu.Şahrzad Akbar Topluluğun bir üyesi ise "Bu kadar ölümün 2017 yılında tekrar olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu.