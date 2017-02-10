10.02.2017 18:47:41

Afgan doktorlar Türkiye'de eğitim görecek

TİKA Afganistan Koordinatörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Afgan doktorlarını acil sağlık eğitimi verecek.

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TİKA Afganistan Koordinatörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Afgan doktorlarını acil sağlık eğitimi verecek.Üç hafta sürecek eğitim İzmir'de düzenlenecek. TİKA Afganistan Koordinatörü Süleyman Şahin yaptığı açıklamada "Türkiye'de acil sağlık hizmeti eğitimi ile ilgili Sağlık Bakanlığının düzenlediği ve TİKA'nın koordine ettiği çalışma kapsamında 22 Afgan doktorumuzu Türkiye'ye göndereceğiz' diye konuştu.Afganistan Sağlık Bakanlığı Başdanışmanı, Ahmet Cavit Karizadeh "Bu kısa süreli eğitim programı doktorlarımız için çok faydalı olacaktır. Türkiye'nin bize yaptığı yardımlarından ötürü kalpten teşekkürlerimi sunarım.' dedi.Afganistan'daki uzun süren çatışmalardan dolayı, halkın ihtiyacı olan acil sağlık hizmeti hastanelerden alınamıyor .