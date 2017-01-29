29.01.2017 20:53:22

Afetzede esnafa müjde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Küçükkuyu Beldesinde selden etkilenen esnaflarla görüştü. Turan, 'Esnafa para verilememesinden kaynaklı sorunun aşmak için Başbakan ile görüşme imkanımız oldu. Yeni bir haber olarak aktarıyorum; 300 bin TL Pazartesi gelecek ve esnafımıza dağıtılacak' dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Küçükkuyu Beldesinde selden etkilenen esnaflarla görüştü. Turan, "Esnafa para verilememesinden kaynaklı sorunun aşmak için Başbakan ile görüşme imkanımız oldu. Yeni bir haber olarak aktarıyorum; 300 bin TL Pazartesi gelecek ve esnafımıza dağıtılacak" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık belediye başkanı Mehmet Ünal Şahin, Küçükkuyu belde başkanı Hüseyin Çalışkan, Ayvacık ilçe başkanı Halil İbrahim Engin ile birlikte Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Turan ve Vali Tavlı ilk olarak Belde Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile görüştü. Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez 'den yaşanan sel felaketi, Beldede zarar gören esnaf ve vatandaşlar hakkında bilgi aldı. Turan "Küçükkuyu Beldemiz Çanakkale'mizin en güzel beldelerinden bir tanesi. Meclis çalışması yaparken Sel felaketini öğrenmiştim. Öncelikle başta Belediye Başkanı olmak üzere Küçükkuyu halkına geçmiş olsun diyorum. Can kaybı yada yaralanmanın olmaması tesellimiz. O zamanda çalışmalarımız yoğun olmasına rağmen gerek belediye Başkanımız gerekse Belde Başkanımızdan süreç ile ilgili bilgileri aldık. Sürecin en iyi tarafı kimsenin can kaybının olmaması fakat maddi sıkıntımız var. Devletin de bu tür konular için var olduğunu biliyoruz. Valimizin ve Belediye başkanımızın hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin oluşan enkazı ortadan kaldırması için yaptıkları çalışmalar önemlidir. Biz Ankara'da Başbakan yardımcımız Veysi Bey ile AFAD'la da görüştük çok kısa bir sürede 200 bin TL'nin buraya getirilmesini sağladık. Bunun 130 kusuru buradaki Altyapı çalışmaları için kullanılacaktır. 70 Kusuru da emniyetimize aktarılması için imkan sağlandı. Teknik ve mevzuat açısından o paranın esnafa verilme imkanı yok, bu para altyapı için geldi. Esnafa para verilememesinden kaynaklı sorunun aşmak için Başbakan ile görüşme imkanımız oldu ve yeni bir haber olarak aktarıyorum; 300 bin TL Pazartesi gelecek ve esnafımıza dağıtılacak" dedi.Vali Orhan Tavlı ise yaptığı açıklamada, "Sel felaketinin ardından yaralar sarıldı ve sarılmaya da devam ediyor. Başka ihtiyaçlar olursa yapmaya devam edeceğiz. Ben burada yaşanan beraberlikten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Zor günde birlik beraberliği sağlandı. Sayın vekilim sizlere çok teşekkür ediyor sayın başbakanımız, hükümetimize en derin şükranlarımızı arz ediyorum"dedi.