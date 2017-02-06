06.02.2017 22:58:55

AFAD ve Kızılay'dan önemli uyarı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Afad ve Kızılay uyardı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin, "Ayvacık bölgesinde 12 köyümüzü etkileyen deprem sonrasında olan artçılar 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu" dedi. AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de kendilerinden bilgi almadan kimsenin hasarlı evlere girmemelerini istedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin yaşandığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yıkım ve hasar oluşan 12 köyde inceleme yaptıklarını söyledi. Çadır kent kurulan bölgede AFAD'la koordineli olarak konteyner kent kurulacağını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Ayvacık bölgesinde 12 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı."

'HASARLI EVLERE GİRMEYİN'

Başbakanlık Afet ve Acil Durum AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de Çanakale'nin Ayv​acık ilçesine bağlı Yukarı köyünde inceleme yaptı.

Depremzedelerin kalacağı çadırlarda incelemelerde bulunan Bilden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Sayın Valim ilçe merkezinde 500 kişinin çok rahat kalacakları yataklı yerler hazırladı. Vatandaşlarımızı istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz, araçlarımız hazır bekliyor'' dedi.

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