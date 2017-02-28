28.02.2017 14:36:29

AFAD personelinden Vali Erin'e sivil savunma günü ziyareti

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ertuğrul Altuğ ve AFAD çalışanları Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

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28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ertuğrul Altuğ ve AFAD çalışanları Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.AFAD çalışanları Vali Erin'e, çiçek takdim edip, hafta boyunca yapacağı etkinlikler hakkında bilgi verdi.28 Şubat Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen kutlama programı çerçevesinde il afet ve acil durum müdürlüğünce okullarda 'Temel Afet Bilinci' eğitimi verilerek çeşitli tatbikatlar gerçekleştirilecek.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dilen getiren Vali Abdullah Erin, "Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle il afet ve acil durum müdürlüğümüz, toplumu doğal afetlere karşı bilinçlendirmek ve afetlere hazırlık çalışmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu yılda Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla il afet ve acil durum müdürlüğümüz koordinasyonunda okullarımız ve bazı kamu kurumlarında çeşitli tatbikatlar gerçekleştirilecektir. Ülkemizde sıklıkla meydana gelen deprem, sel, yangın gibi afetler ile arama kurtarma çalışmalarının bilinçli biçimde yürütülmesi, vatandaşlarımızın afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması büyük önem taşımaktadır. Sivil savunmaya verilen önemi bir ülkenin insanına verdiği değerin yanı sıra gelişmişliğinde göstergesi olduğunu bilerek hepimizin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmemiz büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle il afet ve acil durum müdürlüğümüz personeline bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor, Sivil Savunma Gününü kutluyorum" dedi.