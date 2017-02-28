28.02.2017 13:02:44

AFAD'dan Belediye Başkan Vekili Çınar'a ziyaret

Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Fuat Balkan ve beraberindeki heyet, 28 Şubat Sivil Savunma ve 1-7 Mart Deprem Haftası Etkinlikleri kapsamında Bitlis Belediye Başkanlığına görevlendiren Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve Başkan Yardımcılığına görevlendiren Başkan Yardımcısı Kamil Güzel'i ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Fuat Balkan ve beraberindeki heyet, 28 Şubat Sivil Savunma ve 1-7 Mart Deprem Haftası Etkinlikleri kapsamında Bitlis Belediye Başkanlığına görevlendiren Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve Başkan Yardımcılığına görevlendiren Başkan Yardımcısı Kamil Güzel'i ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Ahmet Çınar, "İnşallah şehrimizde afet ve acil durumlarla karşılaşmayız. Yine de AFAD ve itfaiye müdürlüğümüzün bu gibi durumlara karşı en iyi şekilde hazır olması gerekiyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.AFAD Müdürü Ali Fuat Balkan ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Bitlis Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar'a teşekkür ederek, acil durumlarda Bitlis Belediyesi itfaiye müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.Bir süre daha sohbet eden AFAD heyeti, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Güzel'e çiçek takdim ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.