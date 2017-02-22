22.02.2017 10:17:15

AFAD aylık personel toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Recep Erol başkanlığında, kurum içi gelişimi sürdürmek, iletişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay rutin olarak yapılan aylık personel toplantısı gerçekleşti.

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Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Recep Erol başkanlığında, kurum içi gelişimi sürdürmek, iletişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay rutin olarak yapılan aylık personel toplantısı gerçekleşti.AFAD Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya şube müdürleri, teknik personel, arama ve kurtarma teknisyenleri ile diğer idari personel katıldı. Toplantıda, İl İdare Şube Başkanları toplantısında Vali Mehmet Ceylan'ın talimatlandırdığı konular İl Müdürü Recep Erol tarafından katılan personele aktarıldı.Toplantıda ayrıca AFAD Müdürlüğü personelinin herhangi bir aksaklığa mahal vermeden saygı çerçevesinde ve yardımlaşarak işlerin yürütülmesi konusunun önemine, sigarayı bırakma kampanyasına AFAD Müdürlüğü ve tüm personelin destek olması gerektiği ve bu konuda ilk adım olarak müdürlük makamının konuyla ilgili bir çalışma yapılabileceği hususları anlatıldı.Toplantı İl Müdürü Recep Erol'un kurum personelinin sorularını cevaplamasıyla son buldu.