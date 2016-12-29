29.12.2016 13:43:42

AEDAŞ, yılbaşında planlı kesintilere ara verdi

Antalya, Isparta ve Burdur'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde planlı elektrik kesintilerini iptal etti.

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Antalya, Isparta ve Burdur'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde planlı elektrik kesintilerini iptal etti.Antalya, Isparta ve Burdur illerinde 1,7 milyon aboneye hizmet veren AEDAŞ, yeni yılda da abonelerinin enerji sorunu yaşamamaları için 31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinde bakım ve yatırım amaçlı tüm kesintileri iptal etti. AEDAŞ, söz konusu tarihlerde sadece yüksek alanda, abonelerin etkilenmeyeceği bölgelerdeki yatırım faaliyetlerini sürdürecek."Ekiplerimiz yeni yılda nöbette"AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde olası arızalara anında müdahale etmek üzere ekiplerinin hazır beklediğini belirterek, "Bu dönemde yatırım ve bakım amaçlı kesinti yapılmayacak. Abonelerimize her zaman olduğu gibi yeni yılda da en iyi hizmeti vermek üzere yeni yıl öncesi bakım ve onarım çalışmalarımıza ağırlık verdik" dedi. Yiğit, başta Akdeniz bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'deki vatandaşların yeni yılını da kutlarken, "2017 yılının ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. AEDAŞ olarak 2017 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.Yiğit, "AEDAŞ ayrıca şebeke operasyon birimleri ile arızalara anında müdahale etmek ve şebekede elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamak için vardiyalı ekipler ve sorumlular bulunduracak. SCADA kontrol merkezinden şebekedeki elektrik uzaktan izlenerek, herhangi bir arıza durumunda gerekli müdahaleler anında gerçekleştirilecek."