02.03.2017 12:11:18

AEDAŞ'tan öğrencilere elektriği doğru ve güvenli kullanma eğitimi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur'da ilkokul öğrencilerine elektriğin doğru kullanımıyla ilgili eğitim verdi.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur'da ilkokul öğrencilerine elektriğin doğru kullanımıyla ilgili eğitim verdi.AEDAŞ, Burdur'da ilkokul öğrencilerine "elektriği doğru kullanma, kaza ve tehlikelere karşı korunma" konulu eğitim verdi. Ana sınıfı, 1, 2, 3 ve 4. sınıflardan 285 öğrenci, 18 öğretmenin katıldığı eğitimde, çocuklar için özel olarak hazırlanan animasyonların da yer aldığı video sunum yapıldı.Eğitimde AEDAŞ çalışanları tarafından oyun şeklinde görsellerle elektriğin doğru kullanımı ve tehlikelerinden korunmanın yolları uygulamalı olarak anlatıldı. Küçük yaşlarına rağmen eğitime yüksek oranda katılım gösteren öğrencilere, program sonrası olası tehlikelerden korunma amacı ile prizlere takılmak üzere 'Anne prize bu kapağı tak, beni bu tehlikeden koru' yazan plastik kapaklar hediye edildi.