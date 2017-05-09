10.05.2017 11:30:50

AEDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu

Antalya, Isparta ve Burdur'da 1,7 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti

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Antalya, Isparta ve Burdur'da 1,7 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmetiveren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) yeni Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu oldu.Elektrik dağıtım ve perakende sektöründe 6 şirket ile yer alan CK Enerji'deki yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, grup bünyesinde yer alan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye(BEDAŞ) genel müdür olarak atanmıştı. CK Enerji Dağıtım Grubu Koordinatörü Mehmet İslamoğlu'nun bir süre vekaleten yürüttüğü AEDAŞ Genel Müdürlüğü görevini sektörün tecrübeli isimlerinden Bahadır Müdüroğlu üstlendi.14 yıldır enerji sektöründe profesyonel iş hayatını sürdüren Müdüroğlu, son olarak AK Den Enerji'de Genel Koordinatör olarak görev yapıyordu.Müdüroğlu hakkında1979 Malatya doğumlu Müdüroğlu, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılından itibaren profesyonel iş hayatına atılan Müdüroğlu, sırasıyla Seyhun Erim, ArminElektrik, Çalık Enerji ve Ak Den Enerji şirketlerinde görev yaptı.