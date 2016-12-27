27.12.2016 11:04:28

AEDAŞ, 'fırtınaya' karşı alarm durumuna geçti

Meteorolojinin Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapması üzerine bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), alarma geçti. Arıza onarım ve bakım ekipleri vardiya düzenleri yeniden belirlenirken, fırtınaya karşı tüm personel çalışmalarını arttırdı.

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Meteorolojinin Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapması üzerine bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), alarma geçti. Arıza onarım ve bakım ekipleri vardiya düzenleri yeniden belirlenirken, fırtınaya karşı tüm personel çalışmalarını arttırdı.Antalya, Isparta ve Burdur'da 3 bin 333 kilometrekarelik alanda 1,7 milyon aboneye hizmet veren AEDAŞ, meteorolojinin Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapması üzerine, bölge genelinde alarma geçti.Fırtınanın en az hasarla atlatılması için arıza onarım ve bakım ekiplerinin vardiyaları yeniden düzenlendi, olağanüstü durumlara karşı ön hazırlıklar yapıldı. AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, meteorolojinin uyarısı çerçevesinde harekete geçtiklerini belirterek, "Tüm personelin saha çalışmalarına eksiksiz katılımını sağladık. Fırtınadan daha az etkilenen işlemlerden araç ve personel takviyesi yapıldı. Elektrik direği devrilmesi, hattın üzerine ağaç düşmesi, iletken kopmaları, izolatör arızaları, yeraltı kablo patlakları, hücre/kesici/ayırıcı arızası trafo ve alçak gerilim dağıtım pano arızası ve orta gerilim-alçak gerilim sigorta atmaları arızalarına karşı 747 saha personeli, 133 arıza onarım aracı ile operasyon ekipleri anında müdahale ederek arızaları giderme çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Bizi özellikle zorlayan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan yollar, orman içinde zarar gören hat ve direklere iş makinelerinin yaklaşamamasıdır. Bu sebeplerle böyle zamanlarda bazı arızalara müdahale ve giderme süremiz uzamaktadır" dedi.Teknolojiden destek alınıyorCoğrafi Bilgi Sistemleri ve SCADA, olağanüstü hava koşullarında da arızalara hızlı ulaşıma imkân verdiğini kaydeden Yiğit, "SCADA sistemine bağlı olan 162 istasyon sayesinde enerjinin kesilmesi anlık olarak tespit edilirken, bir tuşla bölgenin enerjisi tekrar verilebiliyor. Gerekli müdahale için de arıza ekiplerinin yönlendirilmesi daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Şebeke Operasyon Direktörlüğü bünyesinde bulunun SCADA birimi tarafından da 'Günlük Şebeke Operasyon Bülteni' hazırlanıyor. Söz konusu bültende meteorolojik veriler esas alınarak Antalya, Isparta, Burdur illerinde meydana gelebilecek 6 günlük hava tahminleri bilgileri de yer alıyor. Bu işlem enerjin uzaktan izlenmesi ve yönetimi operasyonlarıyla birlikte eşzamanlı olarak yapıldığı için büyük önem taşıyor" diye konuştu.