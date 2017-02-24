24.02.2017 12:11:49

AEDAŞ, 'bölge müdürlüğü' yapısına geçişinin birinci yılını kutladı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'da iş süreçlerini iyileştirme ve operasyonel hızlanmayı sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu 'Bölge Müdürlüğü' yapısı, birinci yılını doldurdu.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'da iş süreçlerini iyileştirme ve operasyonel hızlanmayı sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu 'Bölge Müdürlüğü' yapısı, birinci yılını doldurdu.Geçtiğimiz yıl müşterilerine yerelde çözümler üretmek, problemleri lokalize ederek ortak bir çalışma kültürü oluşturmak için il müdürlüğü yapısından bölge müdürlüğü yapısına geçen AEDAŞ, bu çerçevede Antalya'yı "Metropol", "Doğu" ve "Batı" olmak üzere üç bölüme ayırdı. AEDAŞ, birinci yılını Muratpaşa'da bulunan Metropol Bölge Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle kutladı. Kutlamaya AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu'nun yanı sıra yönetim kademesi ve AEDAŞ personeli katıldı.Antalya'nın çok geniş bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle geçen yıl oluşturulan yeni yapıda, Antalya merkezde yer alan Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu ilçeleri, işletmeleri ve Arıza Onarım Bakım (AOB) birimleri merkezi Muratpaşa'da olan Metropol Bölge Müdürlüğü'ne, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Akseki, İbradı, Serik ilçeleri ve AOB birimleri merkezi Alanya'da olan Doğu Antalya Bölge Müdürlüğü'ne, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Demre, Finike, Elmalı, Kaş, Kalkan ilçeleri ve AOB birimleri de merkezi Kumluca'da olan Batı Antalya Bölge Müdürlüğü'ne bağlanmıştı.