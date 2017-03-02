02.03.2017 12:01:33

AEAH'de 'Seslerin Büyüsü' konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü (ADOB), Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Seslerin Büyüsü' konseri düzenledi.

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Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü (ADOB), Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Seslerin Büyüsü" konseri düzenledi.Antalya Kamu Hastaneleri Birliği (AKHB) Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Kültür Ve Sanat Etkinlikleri "Seslerin Büyüsü" konseri ile devam etti. ADOB tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlene konsere sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları yoğun ilgi gösterdi. ADOB'nu geçen sanat sezonunda sunmaya başladığı "Seslerin Büyüsü" A Capella konseri, AKHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, ADOB İl Koordinatörü Boğaç Özbakır ile sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarını bir araya getirdi. Mahir Seyrek'in şefliğini üstlendiği ADOB korosu ve piyanist Metin Kiper, A Capella eserlerle görsel efektler, neşeli kostümler, devinimler ve danslar eşliğinde insan sesinin büyülü dünyasını seyirciyle buluşturdu.Konserde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 18 sağlık tesisinde mesleklerini özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarının oluşturduğu büyük bir aileyiz. Bu ailenin fertleri olan sağlık çalışanlarımızın da yoğun iş temposunda yaşadıkları stresi çok önemsiyoruz. Bu sebeple çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak, iş streslerini azaltmak ve aralarındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla 2016 yılı Mayıs ayından itibaren Kültür ve Sanat Etkinliklerini gerçekleştirmekteyiz. Sahne sanatlarının evrensel boyutlara ulaştığı Antalya'da, Antalya Devlet Opera Balesi Müdürlüğü'nün opera, bale, koro ve müzikal temsillerin sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarının ufkuna çok farklı kültürel vizyon kazandıracağını düşünmekteyiz. Bu kapsamda "Seslerin Büyüsü" konseri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ücretsiz olarak izleyici ile buluştu" dedi.