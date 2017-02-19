19.02.2017 18:33:02

Advocaat: Yönetim benden iyi hoca bulursa getirebilir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrasında 'Yönetimimiz eğer daha iyi hoca bulursa getirebilir.' dedi.

Hollandalı teknik adamın sözleri şu şekilde:

"DAHA FAZLASINA SAHİP OLMAK GEREKİYOR"

"Motivasyon aslında vardı bugün. Sağlamıştık ama bence sadece motivasyon yetmez. Bugün iyi bir skor alabilmek için sonuna kadar mücadele ettiler. Oyuncularımız her şeyi yaptı ama bundan daha fazlasına sahip olmak gerekiyor. Daha fazlasını yapmaktan ziyade sahip olmak gerekiyor. Bugün uzun zaman oynamayan oyuncularımız sahadaydı ve onların fiziksel durumunu da gördük. Mental ve motivasyon anlamında sıkıntı yoktu. Başka bir sıkıntı vardı bu noktada."

"OYUNCULARIMIZA HEPSİNİ ANLATTIK AMA..."

"Dün ve bu sabah oyuncularımızla beraber konuştuk. Takım halinde toplantılar gerçekleştirdik. Bu haftanın önemini onlara aktardık. Bu konuda tartışmalarımızı yaptık. Bu 3 maçın ardından şansımız ne düzeyde olacağını görecektik. Bugün de kazanmamzı gerekiyordu. Ancak bugün bunu yapamadık. Şu anda bizim için şampiyonluk çok zor gözüküyor."

"YÖNETİM DAHA İYİ HOCA BULURSA GETİREBİLİR"

Advocaat basın toplantısında ise transferlerle ilgili olarak konuşurken, adeta ayrılık sinyali de verdi.

"Mehmet Ekici'yi getirseydik belki fark yaratabilirdi ama bir oyuncu yetmezdi. Yönetimize de bu yüzden 3-4 oyuncu sunduk. Ben buraya para için gelmedim. Kariyerimi hedefleri olan bir kulüpte bitirmek için geldim. Ancak biz buraya geldiğimizde bazı şeyleri yapmak için çok geçti. Aralık ayı yine çok geçti. Ancak şu noktada katılıyorum, her zaman kendinize bakmalısınız. Yapılan birçok şeyde sorumlu bendim. Yönetimimiz eğer daha iyi bir hoca bulursa getirebilir.

"PEREİRA BENDEN DAHA İYİ İŞ YAPMIŞ"

Pereira bu kadroyla benden daha iyi iş yapmış. İlk yarıda 2 ön libero ile oynamadık. Josef ve Ozan Tufan, Mehmet Topal'ın önündeydi. Geçen sezon da bütün sene böyle oynamışlar."

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