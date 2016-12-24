24.12.2016 17:23:25

Advocaat'tan Emenike için sert sözler

Fenerbahçe'de gözden düşen Emenike'nin Advocaat tarafından Zorya maçı öncesi biletinin kesildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Emenike'nin ipini Zorya maçında çektiği belirtildi. Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, Hollandalı teknik adam, kısa süre önce kadro dışı bıraktığ Emenike'ye Zorya maçının ardından ateş püskürdü.

Zorya'nın stoperlerini ağır bulunan Advocaat, hızından ötürü Nijeryalı'yı ilk 11'de oynatmaya karar verdi ancak Emenike maç toplantısına gelmek istemedi.

PARAYI DÜŞÜNENLERİN TAKIMDA İŞİ YOK

Advocaat, bu tavırdan sonra Emenike'ye ateş püskürürken, yöneticiler devreye girdi ve Emenike'nin hocasından özür dilemesini istedi. Advocaat, takımın yerden yere vurulduğu dönemde, Emenike'ye "Takımı değil de senin gibi parayı düşünen bir futbolcuyu ben oynatmam” dedi.

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