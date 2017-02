22.02.2017 23:14:29

Advocaat: 'Kötü futbolu oyunculara sorun, dürüstlerse cevap verirler'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımın oynadığı kötü futbolun sebebinin kendisi olabileceğini söyleyerek, 'Bunu futbolculara sorun, eğer dürüstlerse cevap verirler' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımın oynadığı kötü futbolun sebebinin kendisi olabileceğini söyleyerek, "Bunu futbolculara sorun, eğer dürüstlerse cevap verirler" dedi.Krasnodar maçının ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Teknik Direktör Dick Advocaat, Krasnodar'ın turu geçmeyi hak ettiğini söyledi. Rakibin 12 hazırlık maçıyla bu karşılaşmaya geldiğini söyleyen Advocaat, "Rakip iyi takımlarla oynayarak hazırlandı. Bizden daha iyi oynayan taraftı. Sorun aslında çok basit. Takımın kötü oyununun sebebini görmek için gözlerinizi açın" dedi."Belki rakibin hocası daha iyiydi"Alınan sonuç nedeniyle herkesin suçlu olduğunu söyleyen Hollandalı hoca, "Bana göre herkes suçlu. Birçok hikaye üretebilirsiniz bu konuyla ilgili ama gerçekçi olmanız gerekiyor. Ligde önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak için mücadele edeceğiz, kupada yolumuza devam ediyoruz. Başka hikayeler de yazılabilir. Belki rakibin oyuncuları daha iyiydi, belki teknik direktörü daha iyiydi. Sorun aslında çok basit, iki maçta da rakibimiz bizden çok daha iyiydi" açıklamasını yaptı."Barcelona da kaybediyor. Bizim de yenilmemiz normal"Daha önce çalıştırdığı takımlarda da böylesine kötü dönemler geçirdiğini söyleyen Advocaat, "Oyuncularımız ve taraftarlarımız çok üzgün. Bu takımın parçası olan kim varsa büyük üzüntü yaşıyor. Pazar günü bizi bekleyen bir maç var. Sürekli bunu düşünerek yaşayamayız. Turu geçmek istiyorduk ama onların takımına bakıyorsunuz, bizim takımımıza bakıyorsunuz, onlar daha iyiydi. Bu akşam gösterdiler ki, bizden daha iyi takımlar var. Bu tarz şeyler olabiliyor futbolda. Barcelona da oynadığı maçlarda 4-0 mağlup olabiliyor, Fenrerbahçe de mağlup olabiliyor. Biz kendimizi burada düşünmemeliyiz, kendimizi geliştirmeliyiz. Basın olarak hikaye istiyorsunuz ama Barcelona 4-0 yeniliyorsa, biz de 4-0 yenilebiliriz. Oyuncularımın mücadelesinden ve çalışma azminden hiçbir şekilde şikayet edemeyiz. Daha fazlasını istiyoruz ama daha fazlasını veremediler" diye konuştu."Chelsea istediği futbolcuyu transfer edebiliyor"Chelsea'nin sezona kötü başlayıp, sonrasında sistem değiştirdiğini, Fenerbahçe'nin de böyle bir değişiklik yapıp yapamayacağı sorulan Advocaat, "Chelsea ile kıyaslama yapmayalım. Bir oyuncuya 45 milyon verebiliyorlar. Onlar ne isterlerse onu oynuyorlar. Aradaki fark sistem anlamında değil. Kalitelerimizi kıyaslayalım, bir eksik oyuncuları olduğu zaman hemen 15 milyon Euro'ya transfer yapabiliyorlar, biz 5 milyona transfer yapamıyoruz. Aradaki fark bu" dedi."Ligi 2. bitirirsek başarılı oluruz"Sezon sonunda Fenerbahçe'nin ligi 2. sırada tamamlamasının başarı olacağını söyleyen Hollandalı hoca, "Ligi 2. sırada bitirirsek ve Türkiye Kupası'nı alırsak, bu sezonu başarılı bir sezon olarak görebiliriz. Avrupa'dan elenmiş olabiliriz. Belki basın sezon başında Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini öngörüyordu. Bence bu takım ligi ikinci bitirip Türkiye Kupası'nı kazanırsa başarılı olmuş diyebiliriz" dedi."Hakkımdaki kararı yönetimin vermesi gerekir"Kamuoyunda istifa etmemek için yönetime mesaj verdiği konusuyla ilgili olarak sorulan bir soruda, soruyu soran gazeteciye 'yalancısın' diyen Advocaat, "Burada esas mesele teknik direktördür diye düşünülüyorsa, yönetimin bir karar vermesi gerekir. Ama belirttiğiniz argümanlar tamamen gerçek dışı. Bir gün bir şeyler olduğunda belki size gerçek hikayeyi anlatabilirim. Çünkü ben bu konuda basitim. Size yardımcı olayım. Şu anda bu kararı vermesi gereken yönetim ya da oyunculardır" ifadesini kullandı."Sistem değişikliği yapabilecek kapasitedeyiz"Takımın kadrosunun sistem değişikliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Sistem değişikliği yapabiliriz. Her şeyi yapabilecek güçteyiz. Eğer bir işte bir sorumluluk aldıysanız ve sorumlu sizseniz bu tarz konuları düşünürsünüz. Her gün düşünüyorum. Pozisyonları da değiştirebilirsiniz, sistemi de. 4 forvet, 4 kanat oyuncumuz var. Ama onlardan almış olduğumuz verim yeterli değil. Belki sistemi değiştirebiliriz. 13 hafta var ligin bitimine. Anahtar bu mudur? Ben ve teknik ekibim, aylardır neler yapabileceğimizi konuşuyoruz" diye konuştu."Süperstar, Fenerbahçe'de oynamaz"Krasnodar'ın genç forveti Smallov ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Advocaat, "Smallov bir süperstar değil ama iyi bir oyuncu. Rus Milli Takımı'nda çalışırken çok yetenekli bir oyuncu olduğunu görüyorduk. İyi bir forvet ve ne yapması gerektiğini biliyor. Ne yapması gerektiğini bilen oyuncuların fark yarattığını gördük. Ama Smallov bir süperstar değil. Öyle olsaydı Krasnodar'da ya da Fenerbahçe'de oynamazdı. Krasnodar hak ederek bir üst tura adını yazdırdı. Maçın ilk 15 dakikasında golü bulabilirdik. Penaltıyla golü atabilirdik. Sow atabilirdi 1-0 öne geçebilirdik. Öyle olsaydı çok daha farklı bir görüntü olabilirdi. Bizim takımımız açısından sonraki dönemde kalite göremedik. Bunu söylemek zor ama rakibimiz hak ederek turu geçti" ifadelerini kullandı."Fenerbahçe bir gün başaracak"Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Advocaat, "Kesinlikle beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Fenerbahçe mükemmel bir kulüp, mükemmel bir stadı var, mükemmel insanlarla birlikteyim. Hepimiz üzgünüz aldığımız skordan dolayı. Ama kendimi gizlemeye devam edemem. Bu işin gerçekçi bir noktası var. 2 maça baktığımızda bizden çok daha iyilerdi. Çok büyük potansiyeli olan bir kulüpteyim. Bu kulüp bir gün başaracak. Bu yıl olmaz ama 1-2 sene sonra başaracak. Burada çok iyi insanlarla tanıştım. Benim ağzımdan ne kulüple ilgili ne de taraftarla ilgili kötü bir söz duyamazsınız. Yönetim de her şeyi yapmak istiyor ama onların da eli kolu bağlı" diye konuştu."Futbolculara sorun, dürüstlerse cevap verirler"Fenerbahçe'nin oynadığı kötü futbolun sebebiyle ilgili olarak sorulan soruya cevap verip basın toplantısını tamamlayan Advocaat, "Kötü futbol belki benim yüzümdendir. Ama bunu oyunculara sormanız lazım. Belki o zaman cevabı alırsınız, eğer dürüstlerse" açıklamasını yaptı.