02.03.2017 23:37:11

Advocaat galibiyetten memnun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre bi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre bir görüntü sergiledi" dedi.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımının memnun olduğunu ve 3 gol bulduklarını daha da atabileceklerini söyledi. Advocaat, "İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum. Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre bir görüntü sergiledi. Oyuncularım sahada birlikte oynamayı başardı. Rakibimizin neler yapmak istediğini biliyorduk. Onlar da kontratak oynamaya çalışan bir takım olarak karşımızda olacaklardı. Ama çok fazla topa sahip olmayı başardık. Yine aynı şekilde bir çok pozisyon üretmeye çalıştık. Bu bize olumlu bir nokta olarak yansıdı. 3 gol attık daha da atabilirdik. Ama genel olarak takımın performansından memnunum" ifadelerini kullandı.KAYSERİSPOR CEPHESİKayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk, "Uyduruk bir kararla yediğimiz bir golle tüm konsantrasyonumuz bozuldu" dedi.Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk, "Maçla alakalı söyleyeceğimiz çok bir şey yok. İkinci maça çıkıp orada elimizden geleni yapacağız. Hiç pozisyon vermediğimiz bir ilk yarıda ve son dakikalarda uyduruk bir kararla yediğimiz bir golle tüm konsantrasyonumuz bozuldu. Bununla alakalı çok fazla bir şey söylemeyelim ama biz çok iyi giderken bazı şeylere herkesin dikkat etmesini istiyoruz. Ligde hafta sonu Kasımpaşa ile çok önemli bir maça çıkacağız. Kasımpaşa ile çok önemli hata sonu çok önemli bir lig maçımız var. Kasımpaşa 5 gün dinlenip maça çıkacak biz üç gün dinlenip çok önemli bir maça çıkacağız. Bizim için önemli olan lig. Önceliğimiz de bu şekilde. Olmazsa olmazımız lig. Kupayı da önemsiyoruz. Ama ikinci maça çıkacağız orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp ya devam diyeceğiz ya da kupayı noktalayacağız" diye konuştu.(Ali Göç - Turan Bulut /İHA)