12.02.2017 19:57:26

Advocaat en kötüler arasına girdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine gelen Dick Advocaat, 20 haftalık periyotta selefinin 10 puan geride kalmasının yanında, son 26 yılın en kötü 3. performansına imzaa attı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 20. haftalar itibarıyla son yılların en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Süper Lig'de son iki haftada 5 puan yitirerek şampiyonluk yarışında ciddi yara alan Fenerbahçe, son 26 yılın en kötü üç performansından birine imza attı.

Geride kalan 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin 36 puan toplayabildi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın öğrencilerinden daha kötü performansı ise 2012-2013 sezonunda Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takım göstermişti. Kocaman'ın Fenerbahçe'si 31 puan topladığı sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirmişti.

PEREİRA'DAN 10 PUAN AZ ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, selefi Vitor Pereira'nın oldukça gerisine düştü. Sezon başlamadan kısa bir süre önce takımı Portekizli teknik adamdan devralan Advocaat, Süper Lig'de beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon Pereira'nın takımından tam 10 puan daha az topladı.

Pereiralı Fenerbahçe geçen sezon 20. maçlar sonunda 46 puanla 2. sırada bulunuyordu.

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