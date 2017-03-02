03.03.2017 07:39:13

ADÜ Rektörü Bircan engelli öğrenciye verdiği sözü tuttu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa Erol'u, makamında ağırladı.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa Erol'u, makamında ağırladı.Okuma yazmayı kendi imkânlarıyla öğrenen engelli öğrenci Mustafa Erol, 19 Ekim 2016 tarihinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etmişti. Bu ziyarette, ellerini kullanamayan Mustafa Erol'a bilgisayar sözü veren ADÜ Rektörü Bircan, sözünü yerine getirerek Erol'a bilgisayar hediye etti.Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, "Azmin ve başarının örneği olan gencimizin ve diğer tüm engelli yurttaşlarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Daha önce otobiyografisini yazan Mustafa'dan yeni kitaplar yazmasını bekliyoruz" diyerek, Adnan Menderes Üniversitesi' ndeki eğitim sürecinde kendisine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti ve eğitim hayatında başarılar diledi.