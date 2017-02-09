09.02.2017 11:07:18

ADÜ'nün genç aşçıları İstanbul Mutfak Günleri'nden madalyayla döndü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Yarışması'ndan madalya ile döndü.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Yarışması'ndan madalya ile döndü.Ana Yemek, Modern Türk Mutfağı, Balık, Pizza, Makarna ve Tatlı kategorilerinde yarışan ADÜ öğrencilerinden Olcay Yücel 2 gümüş, Uğur Kamer 1 gümüş, 1 merit, Fahri Yörümez 1 gümüş, Ata Koral 1 gümüş, Müslüm Can 1 gümüş, İrem Tuna 1 gümüş, Atakan Kaçak 1 bronz, Safa Kuşgöz 1 bronz, Can Algan 1 merit, Kaan Arslan 1 merit, Nejdet Oğuz 1 gümüş madalya kazanırken, Emirhan Adıyaman da hijyen ödülüne layık görüldü.