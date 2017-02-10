11.02.2017 06:52:34

ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'nun yeni müdüründen Başkan Alıcık'a ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çağrı Köroğlu ve Öğretim Görevlileri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çağrı Köroğlu ve Öğretim Görevlileri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne yeni atanan Yardımcı Doç Dr. Çağrı Köroğlu Yüksek Okul Sekreteri Levent Abak ve Müdür Yardımcıları Aslı Çayan ile Sultan Kılıç Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.Müdürlüğe yeni atanan ve aynı zamanda İsabeyli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim Görevlisi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Çağrı Köroğlu kendini ve arkadaşlarını tanıttığı ziyaretinde Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Yüksek Okula verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Özellikle geçtiğimiz dönem içersinde okula sağlanan Tıbbi Labratuvar için teşekkürlerini ileten Yrd. Doç. Dr. Çağrı Köroğlu ve Öğretim Görevlileri, Nazilli Meslek Yüksek Okulunda yeni açılacak programlar için yeterli alanlarının olmadığı Başkan Haluk Alıcık'ın dikkatine sunarak bu konuda kedisinden yardım beklediklerini söylediler..Yeni Müdür Yrd. Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, Öğretim Görevlileri Okul Sekreteri Levent Abak ve Müdür Yardımcıları Aslı Çayan ile Sultan Kılıç ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Haluk Alıcık öncelikle yeni görevlerinde her birine ayrı ayrı başarılar diledi. Nazilli'nin üniversite şehri olması için gösterdikleri gayretleri anlatan Başkan Alıcık Nazilli'nin kendisine ait bir üniversitesi olması için sürekli girişimler yaptıklarını belirterek "son olarak Ankara'ya gittiğimde Sümer Kampusu alanında kullanılmayan yerler ile ilgili önemli aşamalar kaydettik. Gerekli yazışmalarımızı yaptık. Ve sonuçlar bize Nazilli'mize olumlu yönde olacak. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmıyorum. Şu an için de sizin sıkıntınızı giderebilecek hali hazırda iki binayı hazır hale getirebiliriz. Sümer Kampüsünde yer alan konservatuar ve anaokulu için yapılan binaların tadilatlarını yaptıktan sonra teslimini yapabiliriz sizde yeni açılacak programlarınız için kullanabilirsiniz" diye konuştu.