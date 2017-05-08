09.05.2017 09:49:36

ADÜ'lü öğrencilerden genç kariyer günleri

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Topluluğu öğrencileri ilk kez düzenledikleri 'Genç Kariyer Günleri' başlığı altındaki etkinlikleri ile geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Topluluğu öğrencileri ilk kez düzenledikleri "Genç Kariyer Günleri" başlığı altındaki etkinlikleri ile geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.2-3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde İsabeyli yerleşkesindeki konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 12 kariyer uzmanının yanısıra ADÜ'de görev yapan akademisyenler öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin bir anlamda hayata atılmada yaşadıkları sorunlar ele alınırken üniversite içerisindeki sorunları da masaya yatırarak çözüm yöntemlerini tartıştılar.41 öğrenciden oluşan İşletme Topluluğu tarafından ilk kez organize edilen etkinlik, yine bir ilk olan ve 25 yıl sonra üniversiteye Nazilli Belediyesi tarafından kazandırılan konferans salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin, 'Ne olacağız? Nasıl mezun olacağız? Nasıl iş bulacağız?' sorularına yanıt aradıkları ve 12 konuşmacının katımıyla gerçekleştirilen kariyer günlerine ADÜ Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Yrd. Doç. Yusuf Kader, Doç. Dr. İsmet Ateş, Yrd. Doç. Dr.Mustafa Doğaner, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Dekan Gündoğmuş'dan, Alıcık'a TeşekkürADÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Nazilli Belediyesinin katkılarıyla yapılan konferans salonunun hayırlı olması dileklerinde bulundu. Dekan Gündoğmuş, İşletme Topluluğu'nun yaptığı bu etkinliği çok önemsediklerini söyleyerek, "Belli bir kariyerde olan insanların üniversiteye gelip tecrübelerini paylaşmalarını önemsiyoruz, istiyoruz. Nazilli Belediyesinin yaptırdığı bu konferans salonumuzu ilk defa kullanıyoruz. Başkan Haluk Alıcık'a bu eksikliğimizi giderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Kariyer günleri son dönemde özellikle üniversitelerde çok önemli. Biz bunu fakülte çapında yapmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerin sonuna kadar desteklenmesini diliyorum. Çünkü Kariyer Günlerine gelen konuşmacılardan bir takım ipuçları almak mümkün. Faydalı geçtiğini umuyorum" dedi.Şanslı öğrencilerAdnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Topluluğu Öğrencilerinin, 3 gün süren 'Genç Kariyer Günleri' etkinliğinde kariyer yapmak isteyip fırsat bulamayanlar için de önemli sürprizleri beraberinde getirdi. Şanslı bir katılımcıya EYOBUS tarafından çekilişle ücretsiz Avrupa Turu bileti ve Youthart (Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği) yine çekilişle 1 katılımcı da yurtdışı projelerinde katılım hakkı elde etti.