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ADÜ eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya hayatını kaybetti
03.02.2017 10:57:25

ADÜ eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya hayatını kaybetti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Kaya hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Kaya hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi, Rektör Danışmanı ve önceki dönem Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Kaya hayatını kaybetti. Prof. Dr. Kaya için bugün saat 12.00'de ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde tören gerçekleşecek. Prof. Dr. Kaya'nın cenazesi, Cuma Namazına müteakip Adnan Menderes Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Kaya hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Osman Kaya'nın özgeçmişi:

Osman Kaya, 20 Mayıs 1960 tarihinde Konya/ Akşehir'de doğmuştur. Öğrenim hayatını Ankara'da geçiren Kaya, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 1985 yılında mezun olmuştur. Doktora eğitimini 1985â€"1991 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda tamamladıktan sonra aynı üniversitede 1992 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanmıştır. Henüz kuruluş aşamasında olan Adnan Menderes Üniversitesi'nde 1995 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlamış, aynı yıl Doçent, 2001 yılında ise Profesör Unvanlarını almaya hak kazanmıştır.

Akademik hayatı süresince çeşitli akademik ve idari görevler alan Prof. Dr. Osman Kaya, 2002-2006 yılları arasında Rektör Yardımcılığı yapmış, ayrıca değişik zamanlarda ADÜ SKS Daire Başkanlığı İta Amirliği, ADÜ Enformatik Bölüm Başkanlığı Koordinatörlüğü, ÖSYM Aydın İl Koordinatörlüğü, ADÜ Çine Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, ADÜ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, ADÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, ADÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Yönetim Kurulu Üyeliği, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Koordinatörlüğü, ADÜ Araştırma Fonu Birim Koordinatörlüğü, ADÜ Döner Sermaye Başkanlığı Muayene Komisyon Üyeliği gibi idari görevlerde bulunmuştur.


Akademik hayatı boyunca 7 yüksek lisans ve 11 doktora tezi yöneten Prof. Dr. Osman Kaya, 27 uluslararası, 70 ulusal makale, 7 derleme ve çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan 30 tebliğ olmak üzere toplam 132 bilimsel eser yayınlamış, 15 bilimsel araştırma projesinde görev almıştır. Bilimsel çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde 139 atıf almıştır. prof. Dr. Osman Kaya, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

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