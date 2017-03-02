03.03.2017 07:33:58

ADÜ'de Teknoloji Eğitim Konuşmaları seminerleri devam ediyor

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Teknoloji Eğitim Konuşmaları' dizisi büyük ilgyle devam ediyor.

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Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Teknoloji Eğitim Konuşmaları' dizisi büyük ilgyle devam ediyor.Bu kapsamda gerçekleşen Doç. Dr. Aşkın Kurt, Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Merkan Gezgin'in konuşmacı olarak katıldığı "Kim Korkar Teknoloji Bağımlılığından" başlıklı seminer, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda yapıldı.Seminere, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer'in yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan "Yakın çevremde ve öğrencilerimde teknoloji bağımlılığına şahit oluyorum. Teknolojiyi faydalı işler için kullanabilirsek bağımlılığı yönetebiliriz. Üniversite olarak, teknolojinin getirdiği bütün nimetlerden yararlanıp sizlere en iyisini sunmaya çalışıyoruz" dedi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan, teknoloji bağımlılığının ulaştığı noktayı istatistiklerle ortaya koydu. Amerika'da ortalama bir yetişkinin günde 30 kere telefonunu kontrol ettiğini ve yaş küçüldükçe bu rakamın 150'ye çıktığını belirten Yrd. Doç. Dr. Adnan, "Araştırmaya katılanlar, en fazla akşam saatlerinde aileleriyle ve arkadaşlarıyla zaman geçirecekleri vakitlerini telefonda geçiriyor. 15 000 kişinin katıldığı başka bir araştırmaya göre de yüzde 63 katılımcı, telefonlarını biri ararsa, mesaj gelirse diye uyurken bile açık bırakıyor." dedi. Amerika'da genç ölümlerin yüzde 25'inin araba kullanırken gerçekleştiğinin istatistik olarak doğrulandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Adnan, "Bir Amerikan futbolu sahasının tamamını direksiyon başında mesajlaşıyorken gözümüz kapalı geçiyoruz." şeklinde konuştu.Uzmanların teknoloji bağımlılığını sigara bağımlılığına benzettiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Adnan araştırmaların sosyal medyada beğeni alanların, tıpkı sigara içildiğindeki gibi mutluluk hormonu salgıladığını, beğenilmediğinde stres hormonunu arttırdığını gösterdiğini belirtti.Seminerin diğer konuşmacısı Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Aşkın Kurt ise aile bireylerinin ebeveynler de dahil interneti sıklıkla kullandığını ve bunun bağımlılık halini aldığını belirterek, ailelerin sosyal medyada geçirdiği vaktin çocuklarıyla geçirdiği vakitten fazla olduğuna dikkat çekti. İnsanların internete ve sosyal medyaya ulaşamamalarının bir takım kaygı bozuklarına yol açtığını söyleyen Doç. Dr. Kurt, fomo, nomofobi, netlessfobi, stalking, hikikomoni ve siberkondria gibi internet ve sosyal medya bağımlılığından kaynaklı rahatsızlık verici davranışların literatüre girdiğini belirtti.Teknoloji bağımlılığı nedeniyle ortaya çıkan nomofobik davranışların kişilerde yarattığı etkiler hakkında konuşan Trakya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, "Nomofobik davranış, kişinin telefonu yanında olmadığında yaşadığı kaygı durumu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişiler gece telefonlarını kapatamıyor, gece uyanıp telefonu kontrol ediyor, bu kişilerde iletişime geçememe ve haber alamama kaygısı görülüyor." dedi.Yaptıkları araştırmada orta düzeyde nomofobinin yaygın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Gezgin, "Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için, ailenizle daha fazla vakit geçirin, spor yapın, daha çok sosyalleşin, hobi edinin, akıllı telefonu evde bırakarak denemeler yapın, kısacası teknoloji size değil, siz teknolojiye hükmedin." dedi.Seminerin bitiminde, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından, seminerin konuşmacısı öğretim üyelerine teşekkür belgeleri verildi.