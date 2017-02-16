17.02.2017 08:40:20

ADÜ atıf sayısında Türkiye'de ilk yirmide yer aldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) atıf sayısı bakımından Türkiye'de ilk yirmi üniversite arasında yer aldı.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) atıf sayısı bakımından Türkiye'de ilk yirmi üniversite arasında yer aldı.Google Scholar tarayıcısı kullanılarak toplanan üniversitelerin akademik atıf verileri yayımlandı. İspanyol "Webometrics Ranking of World Universities" araştırma grubunun yayınladığı listeye göre Adan menderes Üniversitesi, Türkiye'de en çok atıf alan ilk 20 üniversite arasına girerek, dünya sıralamasında da 1387. sıraya yerleşti. Araştırma sonuçlarına göre ülkemizdeki birçok köklü üniversiteyi geride bırakan ADÜ, genç ve dinamik yapısıyla her geçen gün çıtasını daha da yükselterek uluslararası alanda da adından söz ettirmeye devam ediyor.Araştırma grubunun verilerine göre ADÜz öğretim elemanlarının bilimsel çalışmaları toplam, 20 bin 961 adet atıf alarak akademik anlamda başarısını ortaya koydu. Akademik camiada bilimsel yayınların kalitesinin göstergesi olan atıf sayısı, aynı zamanda üniversitelerin bilimsel başarısının tescili olarak görülüyor. Bu bağlamda ADÜ öğretim elemanlarının çalışmaları uluslararası alanda hem tanınıyor hem de takip ediliyor.