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Adres soranlardan bıkınca...
29.07.2017 14:26:55

Adres soranlardan bıkınca...

Çeşmeli esnaf Cafer Sönmez, kendisine sürekli yol tarifi sorulmasından bıkınca, kendi resmiyle adres gösteren yön tabelası yaparak iş yerinin önüne koydu. Esnafın bulduğu gülümseten çözüm ise sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.


İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı Port Marina yolu üzerinde 10 yıldır market işletmeciliği yapan market işletmeciliği yapan Cafer Sönmez, kendisine sürekli yol tarifi sorulmasından bıktı ve çareyi yön gösteren kendi maketini yapmakta buldu. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı maketlerden biri Alaçatı Port yönüne giden yolu tarif ederken, diğeri de Alaçatı merkezine giden yolu tarif ediyor. Maketlerini işyerinin önüne koyan Sönmez, yön maketlerini fark etmeyenler için de hala bıkmadan, usanmadan yol tarifi yapıyor.

"İŞİM GÜCÜM VAR YETEMİYORUM"

Renkli kişiliği ile dikkat çeken Cafer Sönmez, "Geçmiş yıllarda bu konuda birçok çalışma yaptık. Levhalar koyduk, krokiler çizdik, yetmedi. En sonunda kendimizi çoğaltmayı düşündük. Krokiye bakıp Alaçatı merkeze nasıl gidebileceğini okuyan insan, içeri girip 'Orada kroki var doğru mu' diye sordu. Ben de anladım ki insanlar birini görmek istiyor. Benim işim gücüm var yetemiyorum. Ne yapabileceğimi düşünürken, aklıma böyle bir çözüm geldi. Kendimi çoğaltmaya karar verdim. Birini sağa birini sola koyayım, insanlar baksınlar, okusunlar, gidecekleri yöne kolayca gitsinler" dedi.

"ARTIK BURAMA KADAR GELDİ, KENDİMİ ÇOĞALTTIM"

Vatandaşların arabasından inmeden yolda korna çalarak seslendiğini belirten Sönmez, "Yardımcı oluyoruz ama gönül istiyor ki insanlar gelsinler bir 'hayırlı işler' dilesinler, soracaklarını sorsunlar ve yollarına devam etsinler. Ama yok. Artık burama kadar geldi, bakkal ne yapar, kendini çoğaltır. Önümüzden dört tur atıp da merkezi bulmayan insanlar var. Bunları kağıda kalemi alıp eline kroki çizip, veren insanım. Bilen bilir. Yardımcı oluyoruz herkese" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Maketlerini yaptırmasına rağmen hala görmeyenlerin olduğunu belirten Cafer Sönmez, tam olarak adres tarif etmekten kurtulamadığını söyledi. Yaptırdığı maketlerin sosyal medyada da yayılması ile bir anda fenomen olan Sönmez, "Tabelayı görenler 'selfie çekilelim' diye geliyor bu sefer. Gene işi gücü bırakıp gene geliyoruz, gene kurtulamadık" ifadelerini kullandı.

Tabelayı sonradan fark eden vatandaşlar ise Sönmez'in her seferinde bıkmadan usanmadan adres tarifi yaptığını ve kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.


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