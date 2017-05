10.05.2017 11:39:53

Adnan Örnek: 'Beşiktaş için zor bir maç olacak'

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, ligin 31. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bursaspor takımı şehriyle bütünleşirse her takımı yenebilir. Beşiktaş ligin en iyi takımlarından ama onlar için de zor bir maç olacak. Onu hissedebiliyorum" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, Teknik Direktör Adnan Örnek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Camiamız büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Alınan sonuçlar bize yakışmıyor. Bir an önce toparlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş maçıyla beraber motive etmek oyuncuları. Sadece mücadele etmenin yeterli olmadığı bir sürece girmiş bulunmaktayız. Mücadele etmenin dışında kazanmanın da gerektiği sürece girdik. Tek hedefimiz var. Bundan sonra oynayacağımız bütün maçlarda kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcuların psikolojileri bozulmuş. Böyle bir durum takımını başına ilk kez geliyor. Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyorlar. Bu süreçten bir an önce çıkmalarını bekliyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi."Beşiktaş maçıyla beraber kenetlenmek zorundayız"Bursaspor'un bu durumunun kimseye yakışmadığını söyleyen Örnek, "Bursaspor hep zirvede olmalı. Bu süreci çok kısa bir sürede Beşiktaş maçıyla beraber atlatmak zorundayız. Beşiktaş maçı hepimiz için büyük bir fırsat. Bizim tedavimiz ilacımız gibi bir şey olacak. Beşiktaş maçlarını ben futbol oynarken de sevmişimdir. Farklı bir ambiyans oluyor. Beşiktaş maçlarında da kazanmayı çokça başaran bir futbolcu olarak böyle bir sürece girmek isterim. Beşiktaş maçıyla beraber ayağa kalmak, dirilmek bizim için önemli bir fırsat. Tarihi de yazabilir çocuklar. Her başarı, her zafer geçmiştekileri unutturuyor. Yepyeni bir sayfa açıp, Beşiktaş maçıyla beraber kenetlenmek zorundayız. Taraftarımız ayağa kalkmış durumda. Bizim de beklentimiz bu. Bu şehrin taraftarı, bu takım kenetlendiğinde nasıl başarılar elde ediliyor. Daha önce Avrupa Kupaları gerçekleşti, şampiyonluklar yaşandı. Bu takım en zor döneminde taraftarıyla bir araya geldiğinde başarı elde etti. Bu takım taraftarıyla bütün olduğunda başarıyı yakalıyor. Futbolcu sahada mücadelesini yapacak, taraftar da tribünde destek verecek. Zaten bugüne kadar desteklerini verdiler. Artık daha büyük çabayla destek vereceklerini düşünüyorum. Artık söz sırası futbolcularda. Sadece mücadele etmek değil, onu zaten göstermek zorundalar. Kalan 4 maçımızı da kazanmak zorundayız. Kazanmak için sahaya çıkmak zorundayız. Bursaspor takımı şehriyle bütünleşirse her takımı yenebilir. Beşiktaş ligin en iyi takımlarından ama onlar için de zor bir maç olacak. Onu hissedebiliyorum" diye konuştu."Bursaspor organizasyonu iyi kurmak zorunda"Bir basın mensubunun, 'Altyapıdaki başarı A takımda neden yok?' sorusunu yanıtlayan Örnek, "U19 takımımız güzel bir iş başardı. Bir ilki gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce altyapı teknik sorumluluğuna gelmiştim. Kısa bir sürede sabırla, sistem ve organizasyon kurduk orada. Üst düzey takımlar ne yapıyorsa onları yapmaya çalıştık. Oradaki büyük eksiklikleri tamamlamak lazım. Bursaspor'un geleceği altyapıda. Altyapıda böyle bir organizasyon yapabiliyorsanız kısa sürede demek ki Bursaspor A Takımı'nda yapacağınız iyi sistemlerle başarıyı yakalamanız çok da zor olmasa gerek. Takımda bir sürü problem olmuş, hoca değişmiş ama sistem aynı olursa başarılar daim kalır. Bursaspor organizasyonu iyi kurmak zorunda. Altyapı güzel bir organizasyon yapıyorsa A takım bu sistemi çok daha büyük ve sistemli yapma zorunluluğu var" şeklinde konuştu."Yabancı oyuncuyu altyapıdan yetiştirme işini dünyada birçok kulüp yapıyor"Altyapıdaki yabancı oyunculara ilişkin yapılan eleştirilere de cevap veren deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:"TFF 10 senedir yabancı oyuncu hakkı vermiş. Altyapıya nitelikli oyuncu al, A takımına yetiştir diye. Eğer bu oyuncular nitelikliyse bu oyuncuları Türk yap demişler. Bunu Bursaspor Kulübü dışında kimse kullanmamış. Ben bunu iyi ki yapmışım. Bu organizasyonların bütün kulüpler tarafından yapılacağına inanıyorum. Bana bütün kulüpler bunu sormaya başladı. Her yaş kategorisinde yabancı uyruklu 3 yabancı oyuncu oynatabilirsin diye kural var. Enes'leri, Kubilay'ları, Ozan'ları zaten durduramazsınız. Gelen yabancılar bunlara da katkı sağlamaya başladı. Kaliteli oyuncu takım kalitesini de yükseltir. O çocuklar U19 takımı ile şampiyonluğu yaşadılar. Onlar Vakıfköy'ün suyunu içti. Onlar kendileri gerçek bir Bursasporlu olarak görüyor. Günümüzde milyon Euro'luk borçlar hatalı yabancı transferlerinden oldu. Yabancı oyuncuyu altyapıdan yetiştirme işini dünyada birçok kulüp yapıyor.""Beşiktaş maçıyla beraber bu savaşı göstereceklerine yürekten inanıyorum"Bir soru üzerine, A takımda alınan kötü sonuçlara futbolcuların da çok üzüldüğünü söyleyen Örnek, "Onlar da travma yaşıyorlar ama bir şekilde bunu atlatmak zorundayız. Burası Bursaspor takımı. Artık maç kazanmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Onlar da bu işin mazeretinin olmadığını biliyorlar. Bursaspor taraftarı Türkiye'nin en büyük taraftarı. Bursaspor'un oyuncusu o rahatlığı yaşamalı. Bursaspor taraftarı oyuncusunun arkasında. Futbolcu da artık rahat olmalı. Bu haftadan itibaren böyle düşüneceklerine inanıyorum. Beşiktaş maçıyla beraber bu savaşı göstereceklerine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.