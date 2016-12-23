23.12.2016 14:41:35

'Adnan Oktar grubuna işkence' davasında 17 yıl sonra düşme talebi

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen dönemin Organize Suçlarla Mücadele Ş

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Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu emniyet görevlilerinin yargılandığı davada 17 yıl sonra sona gelindi.Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyon sırasında gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddiasıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da arasında bulunduğu emniyet görevlilerine yönelik açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 7'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Vedat Mercan ve Ahmet İhtiyaroğlu, katılanlar Halil Hilmi Müftüoğlu, Kartal İş ve Aylin Atmaca ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aslan, mütalaasını açıkladı. Savcı Aslan mütalaasında, iddianameye göre sanıklar Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu emniyet görevlilerinin yeni Türk Ceza Kanunu'na göre "işkence" suçundan 27'şer kez cezalandırılmalarının istendiğini hatırlattı. Mütalaada, Adil Serdar Saçan'ın 11 şikayetçiye karşı 12-18 Kasım 1999 tarihleri arasında "işkence" suçunu işlediğinin iddia edildiği belirtildi. Suça ilişkin zaman aşımı süresinin dolduğu ve zaman aşımının bu suçlar yönünden yargılama engeli olduğu kaydedilen mütalaada, "Zaman aşımı dolan bu suçlarla ilgili yapılan yargılamanın zaman aşımının dolduğu tarihten itibaren devam etmesinin mümkün bulunmadığı, belirtilen bu suçlar nedeniyle sanıklar hakkında açılan ana ve birleşen davaların düşürülmesine karar verilmesi talep olunur" denildi.'SAHTECİLİK, İFTİRA, DELİLLERİ YOK ETME, YALAN TANIKLIK' SUÇLARINA DA DÜŞME TALEBİSanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik, iftira, suç delillerini yok etme suçlarından açılan kamu davasının zaman aşımının ise 19 Mayıs 2007 tarihinde dolduğu belirtilen mütalaada, bu tarihten sonra bu davalar ile ilgili kovuşturma yapılamayacağı anlaşıldığından açılan bu davaların düşürülmesine karar verilmesi istendi. Mütalaada, suç tarihinde hekim olarak görev yapan sanık Özer Altunyuva hakkında açılan "yalan tanıklık" suçuna ilişkin davanın ana dava dosyası ile birleştirildiği hatırlatılarak, sanığın bu suçuna ilişkin zaman aşımının 19 Mayıs 2007 tarihinde dolduğu ve bu davalarla ilgili kovuşturma yapılamayacağı anlaşıldığından düşürülmesine karar verilmesi istendi.SANIK AVUKATLARI 'KARAR VERİLSİN' DEDİ, KATILANLAR SÜRE TALEP ETTİBunun üzerine söz alan katılanlar vekili, savcının mütalaasına karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Sanıklar Adli Serdar Saçan, Bülent Kurt ve Selahattin Kıraç'ın avukatları ise savcının mütalaasına katıldıklarını, davanın 17 yıldır devam ettiğini, zaman aşımının 2014 yılında dolduğunu ve mahkemenin taraflara süre vermeden davayı düşürülerek bitirilmesini istediler. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara savcının mütalaasına karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlana iddianamede, mağdur ve müştekilerin kamuoyunda "Adnan Hocacılar" olarak bilinen gruba yönelik çalışmalar soncunda 12 Kasım 1999'da gözaltına alındıkları ve suçlamaları kabul etmeleri için kötü muameleye maruz bırakıldıklarını bildirdikleri belirtiliyor. İddianamede, suç tarihinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli bulunan sanıkların işkence suçundan 27'şer kez 12'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.(Başak Akbulut / İHA)