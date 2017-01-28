28.01.2017 10:56:12

Adliyeye sevk edilen 21 şahıstan 9'u tutuklandı

Sakarya'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildikten sonra adliyeye sevk edilen 21 şahıstan 9'u tutuklandı.

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Sakarya'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildikten sonra adliyeye sevk edilen 21 şahıstan 9'u tutuklandı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında daha önceden Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen Sakarya, Aksaray ve Bilecik'te gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen toplam 21 şahıstan işçi Şenol Ö., doktor Çetin Ö., Halil İhsan U., Mehmet T., Sedat G., Recep D., ev hanımı Burcu D., Kadir K., komiser yardımcısı Çetin G., tutuklanırken, ebe A.E., K.T., hemşire E.U., doktor B.S., K.Ö., L.S.Ö., M.T.K., N.T., ev hanımı D.G., adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.Memur T.B., ile polis memuru İ.A.'nın savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.