31.01.2017 21:57:08

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7'si tutuklandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Sakarya merkezli 16 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyon dahilinde 19 kişi gözaltına alınmış, aralarında jandarma ve polislerin de bulunduğu 16 şahıs sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.Hakim karşısına çıkan 2'si kadın 11 polis ile 5 jandarma personeli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.