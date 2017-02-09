09.02.2017 09:53:29

Adliyeye sevk edilen 14 şahıstan 9'u tutuklandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen, 14 şüpheli ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen öğrenci B.A., öğretmen M.B., ev hanımı N.H.Y., Ö.T., Ö.A., M.K., N.P. muhasebeci S.E., Y.Ü. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, ev hanımı N.Ç., N.D., T.K., Y.A. ve katip S.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.