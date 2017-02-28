28.02.2017 13:22:00

Adliyede polise saldırı: 2 gözaltı

Mersin Adliyesi arkasında polise küfredip, saldıran 2 kişi gözaltına alındı

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Mersin Adliyesi arkasında polise küfredip, saldıran 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Adliyesi arkasında bekleyen 7-8 kişiyi polis ekipleri uzaklaşması yönünde önce uyardı. PKK/KCK şüphelilerinin gelecek olmasından dolayı polis ekipleri arkada bekleyen kişilerin uzaklaşması için ikinci kez uyarı yaptı ancak yine karşılık bulmadı. Üçüncü kez uyarılan şahıslar, polislere küfredip, vurmaya çalıştı. Ekipler de şahıslara müdahale ederek, uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaşırken polislere küfretmeyi sürdüren 2 şahsı polis ekipleri yakalamak isteyince, kısa süreli bir kovalamaca yaşandı ve 2 kişi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Gözaltına alınan şahısların yakınlarından bazı kadınlar da polis ekiplerine küfredip, ekip otosuna vurdular ve pet şişe attılar. Bir süre daha adliye arkasında bekleyişlerini sürdüren yakınlar, ardından dağıldılar.(Koray Ünlü / İHA)