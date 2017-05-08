09.05.2017 11:31:52

Adliye önünde bıçakla kendini doğramaya kalktı

Bursa'da, adliye önünde kendisine bıçakla zarar vermek isteyen yaşlı adam, polis tarafından etkisiz hale getirildi

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Bursa'da, adliye önünde kendisine bıçakla zarar vermek isteyen yaşlı adam, polis tarafından etkisiz hale getirildi.Olay, sabah saat 09.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikri T. (73), adliye önünde bıçak çıkartıp, suçu olmadığı halde hapis cezası aldığını iddia ederek, vücuduna çizik attı. Bunun üzerine Adliye Koruma Büro Amirliği ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakikalık çabanın ardından şahıs etkisiz hale getirildi. Yaşlı adamı 112 ekipleri ayakta tedavi etti.Ağabeyi ile aralarında tartışmalar olduğunu ifade eden Fikri T., sözde darp iddiasıyla mahkemeye verildiğini söyleyerek, "Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi, ağabeyimin olayla ilgisi olmayan kişileri şahit olarak göstermesi üzerine bana 3 ay 22 gün hapis cezası verdi" dedi.Hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı ve yaşlı adamın 1 gün cezaevine girip çıkacağı öğrenildi.(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)