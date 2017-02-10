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Adliye çalışanları, hakim ve savcı maaşlarına yapılacak zamdan rahatsız
10.02.2017 17:35:40

Adliye çalışanları, hakim ve savcı maaşlarına yapılacak zamdan rahatsız

Adliye Çalışanları ve Emeklileri Kültür Dayanışma Derneği Samsun Şubesi Başkanı İdris Maden, 'Bizler adliye çalışanları olarak hakim ve savcılara maaş artışı yapılmasına karşı değiliz ancak diğer adliye çalışanlarının göz ardı edilmesi tüm çalışanları huzursuz etmektedir' dedi.

Adliye Çalışanları ve Emeklileri Kültür Dayanışma Derneği Samsun Şubesi Başkanı İdris Maden, "Bizler adliye çalışanları olarak hakim ve savcılara maaş artışı yapılmasına karşı değiliz ancak diğer adliye çalışanlarının göz ardı edilmesi tüm çalışanları huzursuz etmektedir" dedi.

İdris Maden yaptığı açıklamada, son günlerde gündeme gelen hakim ve savcılara yapılması planlanan zamların adliye çalışanları arasında huzursuzluğa yol açtığını söyledi. Maden, "Son günlerde Adalet Bakanlığı çalışanlarını huzursuz edecek, çalışanların motivasyonunu azaltacak dedikodu mahiyetinde bir sürü haber yazılı ve sosyal medyada dolaşıp durmaktadır. Bu tür haberler çalışanları huzursuz etmektedir. Adliye çalışanları hakim, savcı, müdür, zabıt katibi, mübaşir, hikmetli ve tüm çalışanlar bir bütün halindedir. Bu bütünlük ve beraberlik yıllardır devam etmektedir. Kanun Hükmünde Kararname ile hakim ve savcılara kademeli olarak maaş artışından bahsedilmekte, diğer çalışanlardan ise söz edilmemektedir. Adliye çalışanları bir bütündür, bu şekilde değerlendirilmelidir. Bizler adliye çalışanları olarak hakim ve savcılara maaş artışı yapılmasına karşı değiliz ancak diğer adliye çalışanlarının göz ardı edilmesi tüm çalışanları huzursuz etmektedir" diye konuştu.

"Adalet Bakanlığı sadece hakimlerin ve savcıların bakanlığı değil"

Başkan Maden şunları kaydetti: "Türkiyemizde asgari ücret bin 404 liradır. Ortalama zabıt katibi ve mübaşir ile diğer hizmet gurubunun 2 bin 500 lira ile 2 bin 700 lira maaş aldığı bir ortamda buna eşdeğer durumda bir kerede hakim ve savcılara zam yapılması ister istemez tüm adliye çalışanlarını huzursuz etmektedir. Adalet Bakanlığı sadece hakimlerin ve savcıların bakanlığı değildir. 2014 yılının Aralık ayında aynı hata yapılmış bir kerede bin 400 lira civarında hakim ve savcılarımıza zam yapılmış ve adliye çalışanlarının motivasyonu zedelenmiştir. Aynı durumun tekrarlanmamasını arzu etmekteyiz. Tüm adliye çalışanlarının adliyelerin bir parçası olduğunun göz önüne alınmasını, kararda zabıt katibinin imzasının bulunmamasının bozma nedeni olduğunun hatırlanmasını, yapılacak maaş artışında hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde artış yapılmasını sayın bakanlık yetkililerimizden talep ediyoruz. Bizim gönlümüzden geçen tüm kamu görevlilerinin ücretlerinin yüksek olması ancak ülkemizin gerçekleri ortada dururken buna da evet demiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. Bizi ayrıştırmayınız, çalışma barışı bozulmasın istiyoruz. Adliye çalışanları bir bütündür. Bu bütünlük ve birlik beraberliği bozmak isteyen varsa siz onlara fırsat vermeyin diyoruz".

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