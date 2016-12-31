31.12.2016 16:57:17

Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in yeni yıl mesajı

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, yayımladığı yeni yıl mesajında, 'Yeni umut ve beklentilerle karşılamaya hazırlandığımız 2017 yılının milletimiz ve bütün insanlık için barış, huzur, kardeşlik, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum' dedi.

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Adıyaman Valisi Abdullah Erin, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Yeni umut ve beklentilerle karşılamaya hazırlandığımız 2017 yılının milletimiz ve bütün insanlık için barış, huzur, kardeşlik, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum" dedi.2016 yılının zor bir yıl olduğunu vurgulayan Vali Abdullah Erin, 2016 yılında birlik ve beraberliğimizin pekiştiğinin altını çizdi.Vali Abdullah Erin yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:"2016 yılı içerden ve dışardan devletimize, milletimize, birliğimize ve beraberliğimize yönelen büyük tehdit ve meydan okumalarla karşı karşıya kaldığımız ve pek çok üzüntü verici olayın, terör eylemlerinin ve 15 Temmuz ihanet teşebbüsünün yaşandığı, fakat aynı zamanda bütün bu saldırılar karşısında milletimizin ve devletimizin sergilediği kararlılık, cesaret ve kahramanlıklar sayesinde içerden ve dışardan bizi kuşatmaya çalışan terör örgütlerine, çetelerine ve onların gerisindeki bütün güçlere gerekli cevabın verildiği ve terör örgütlerinin her yerde darmadağın edildiği bir yıl olmuştur.Yeni yılın birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, kardeşliğimizi daha güçlü hale getirdiğimiz, yaşadığımız ihanet ve saldırılar karşısında birbirimize daha çok kenetlenmeyi başardığımız, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız, küresel ve bölgesel ölçekte ülkemizin yıldızının daha da parlayacağı bir yıl olacağından hiç şüphe duymamaktayız.Bölgemizde yaşanan savaşın neden olduğu acı ve gözyaşının dinmesi, Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlumların karşı karşıya kaldığı insanlık dışı muamelenin, zulmün ve vahşetin sona ermesi ve bütün bunların yerini barış, huzur ve refah iklimine bırakması, yeni dönemdeki en büyük dilek ve temennimizdir.Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi, 2017 yılında da toplumun tüm kesimleriyle tam bir işbirliği ve dayanışma içinde eşsiz güzelliklere sahip ilimiz Adıyaman'ı birçok alanda cazibe merkezi olan bir şehir haline getirmeye yönelik çalışmalarımıza aynı azim, kararlılık ve heyecanla devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna hayatını feda etmekten tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ülkemiz ve milletimizin emniyeti için yurtiçinde ve yurtdışında görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum.Bu vesileyle hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyduğum saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerimin, kamu görevlisi arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."