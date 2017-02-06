06.02.2017 17:31:14

Adıyaman Valiliğinden amatör spor kulüplerine destek

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi gençlerin amatör spora olan ilgisini artırmak amacıyla 1. ve 2. amatör kümede mücadele eden Adıyaman'daki 37 amatör futbol kulübüne 555 adet eşofman takımı ve 555 adet maç kramponu dağıttı.

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Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi gençlerin amatör spora olan ilgisini artırmak amacıyla 1. ve 2. amatör kümede mücadele eden Adıyaman'daki 37 amatör futbol kulübüne 555 adet eşofman takımı ve 555 adet maç kramponu dağıttı.Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin amatör spor kulüplerine desteği sürüyor. Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit görevi olan amatör spor kulüplerine destek olunuyor.Adıyaman Valiliği, gençlerin amatör spora olan ilgisini artırmak amacıyla 1. ve 2. amatör kümede mücadele eden Adıyaman'daki 37 amatör futbol kulübüne 555 adet eşofman takımı ve 555 adet maç kramponu dağıttı.İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine, Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kenan Doğan, Özel İdare İnsan Kaynakları Şube Müdürü Hüseyin Kızılgül, ASKF Başkanı Cenap Taşkın, Futbol İl Temsilcisi Alican Çelik ile birinci ve ikinci amatör kümede mücadele eden spor kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi olarak, sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi amacıyla amatör spora büyük önem verdiklerini belirten Vali Abdullah Erin, "Ülkemizin geleceği için erdemli sporcular yetiştiren amatör spor kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün gecikmeli de olsa amatör sporcuların çalışma koşullarının iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması yoluyla gençlerin hem kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Valiliğimiz İl Özel İdaresince ilimizde birinci ve ikinci amatör kümede mücadele eden 37 amatör spor kulübümüze 555 adet eşofman takımı ve 555 adet maç kramponu dağıtımını yapıyoruz. Bu iş için Özel İdare bütçesinden ayrılan kaynak 70 bin TL iken biz bunu 120 bin TL'ye çıkardık. Böylece Adıyaman'da amatör spor kulüplerimize olan desteğimizi iki katına çıkarmış bulunuyoruz. Spor kulüplerimize olan desteğimiz sadece bugün dağıtmış olduğumuz malzemelerle sınırlı değildir. Diğer kurumlarımızda amatör spora yaptıkları desteklerle sürekli yardımcı oluyorlar. Spor malzemelerinin alınmasında ve ödenek konulması noktasında emeği geçen İl Genel Meclisimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve çalışanlarına teşekkür ediyor, bugün dağıtımını yapacağımız malzemelerin hayırlı, uğurlu ve başarılı sonuçlar getirmesini diliyorum" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin, amatör spor kulüplerine alınan krampon ve eşofman takımlarını kulüp başkanlarına dağıttı.Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Adıyaman Şube Başkanı Cenap Taşkın, amatör spora yaptıkları katkılardan dolayı Vali Abdullah Erin'e ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kenan Doğan'a bir plaket takdim etti.