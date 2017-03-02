02.03.2017 19:26:14

Adıyaman'daki deprem

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:- 'Adıyaman'da gerçekleşen depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Adıyaman halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki depremde yaralananlara acil şifa diledi, Adıyaman halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Adıyaman'da gerçekleşen depremde yaralanan vatandaşlara acil şifa dileyen Kılıçdaroğlu, "Adıyaman halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

