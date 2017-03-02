02.03.2017 16:59:15

Adıyaman'daki deprem

Samsat'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşarak çalışmalarına başladı- Depremde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçe sakininin evinde hasar meydana geldi - Evi hasar gören vatandaşlardan Nilüfer Aslan: - 'Namaz kılıyordum, bir anda sanki bomba patladı. Eşyalar devrildi, yıkıntılar oluştu. Çocuğumun üzerine tuğlalar düştü ama

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.

İlçe merkezindeki bazı evlerde hasara yol açan depremin ardından vatandaşlar, yaşadıkları endişe nedeniyle sokağa çıkarak yardım ekiplerini beklemeye başladı. Artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede, vatandaşlar araçlarında ya da parklarda bekleyişini sürdürüyor.

Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerden sevk edilen AFAD, Türk Kızılayı, itfaiye ve polis ekipleri, bölgede hasar tespiti yaparak, evleri hasar görenlere yardım ediyor.

Deprem sırasında evi hasar gören vatandaşlardan Nilüfer Aslan, deprem sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Depreme namaz kıldığı sırada yakalandığını belirten Aslan, "Bir anda sanki bomba patladı. Eşyalar devrildi, yıkıntılar oluştu. Çocuğumun üzerine tuğlalar düştü ama Allah'a şükür bir şey olmadı." diye konuştu.

Depremde evleri zarar görenler arasında ilçede ikamet eden Suriyeli sığınmacılar da bulunuyor.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Halep'ten kaçarak Türkiye'ye sığınan Mukri Hammud, 6 ay önce Adıyaman'ın Samsat ilçesine yerleştiklerini söyledi.

Ailesiyle yaşadıkları evin hasar gördüğünü bu nedenle dışarıda beklediklerini ifade eden Hammud, "Çok korktuk ama Allah'a şükür, can kaybımız olmadı." dedi.