02.03.2017 15:33:25

Adıyaman'daki deprem

Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu: - 'Merkezdeki binalarda çok hafif hasar var ancak köylerde hasar var. Merkezde bazı binalarda ve minarelerde çatlamalar var. Merkezdeki bir okulda hasar var' - 'Bütün ekipler alarmda. Çalışmalarımız sürüyor'

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Samsat ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Merkezdeki binalarda çok hafif hasar var ancak köylerde hasar var. Merkezde bazı binalarda ve minarelerde çatlamalar var. Merkezdeki bir okulda hasar var. Bütün ekipler alarmda. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 14.07'de Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalar olduğunu söyledi.

Şehir merkezinde büyük bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Kutlu, "Merkezdeki binalarda çok hafif hasar var ancak köylerde hasar var. Merkezde de hasar olan yerler var. Bazı binalarda ve minarelerde çatlamalar var. Merkezdeki bir okulda hasar var. Bütün ekipler alarmda. Çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Kutlu, can kaybına ilişkin henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını sözlerine ekledi.